St. Blasien Arbeiten für das Gebäude der ehemaligen Wirtschaftsschule müssen neu vergeben werden

Fenster, Türen und Sonnenschutz an der ehemaligen Wirtschaftsschule werden teurer. Der ursprüngliche Auftragnehmer ist insolvent,was bei den Bauarbeiten zu Verzögerungen führt. Allerdings soll der Einzugstermin für den Schulbetrieb davon nicht berührt werden.

Eine Verzögerung wird es bei den Bauarbeiten im Gebäude der ehemaligen Wirtschaftsschule in St. Blasien geben. Durch die Insolvenz des beauftragten Fensterbauunternehmens musste der Auftrag nun vom Gemeinderat neu vergeben werden. Die Frage von Rektorin und Gemeinderätin Susanne Schwer, ob der Einzugstermin dennoch gehalten werden könne, bejahte Bürgermeister Adrian Probst.

Einige der bestellten Fenster für das Nebengebäude der Fürstabt-Gerbert-Schule waren schon geliefert, als das Unternehmen Insolvenz anmeldete. Allerdings stimmten die Maße nicht genau, weshalb sie nun wohl ausgetauscht werden müssen. Das Fensterbauunternehmen, dem der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend den Zuschlag erteilt hat, hatte ursprünglich das zweitgünstigste Angebot abgegeben.

Zunächst musste die Stadtverwaltung klären, ob das Unternehmen Erich Schillinger aus Oberwolfach den Auftrag (Lieferung und Einbau von Fenstern, Türen und Sonnenschutz) überhaupt noch annehmen kann und wie sich die Konditionen ändern würden, hieß es in der Sitzung. 294 062 Euro werden Lieferung und Einbau von Fenstern, Türen und Sonnenschutz kosten, der ursprüngliche Auftrag hatte ein Volumen von 255 225 Euro. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig.

Um die Arbeiten zügig vorantreiben zu können, sollten die Fenster unbedingt vor dem Winter eingebaut werden, hatte Planer Edgar Thoma noch im September gesagt. Ob es durch die Insolvenz und die Neuvergabe des Auftrages zu starken Verzögerungen kommen werde, wollte Gemeinderat Manfred Leber wissen. Ja, sagte Probst, das nun beauftragte Unternehmen könne mit den Arbeiten im April oder Mai beginnen.

Ob die Schüler der städtischen Schule ihre Klassenzimmer trotzdem zum Schuljahresbeginn 2018/19 beziehen können, wollte Gemeinderätin und Schulleiterin Susanne Schwer wissen. Davon gehe er aus, antwortete der Bürgermeister.

Vergeben hat der Gemeinderat in der Sitzung auch Aufträge, die im Zusammenhang mit der neuen Fluchttreppe am Haus des Gastes stehen: Für rund 8255 Euro wird die Schreinerei Huber aus Höchenschwand Fenster und Außentüren liefern. Sie sind für den Anschluss der Treppe nötig. Auch die dafür notwendigen Maurerarbeiten hat das Gremium vergeben. Ausgeführt wird der Auftrag (rund 12 164 Euro) vom Betrieb Rolf Behringer (Dachsberg).

Auch den Auftrag für die Trockenbau-, Putz- und Malerarbeiten vergab der Gemeinderat in der Sitzung einstimmig: Das Unternehmen Udo Booz aus Schluchsee wird die Arbeiten für 9916 Euro erledigen. Vor der Entscheidung über diesen Auftrag hatte sich der Bürgermeister für befangen erklärt, sein Stellvertreter Thomas Mutter übernahm deshalb die Sitzungsleitung für diesen Tagesordnungspunkt.

Derzeit werden die Pläne der Fluchttreppe vom Ingenieurbüro Faller3 und einem Prüfstatiker überprüft. Danach werde die Fertigung der Treppe etwa sechs Wochen dauern, sagte Probst. In circa acht Wochen „ist die Treppe dann am Haus“, fügte er an.

Eigentlich war vorgesehen, dass die Bauhofmitarbeiter die Fundamente für die Treppe erstellen. Könne der Bauhof angesichts der vielen Aufgaben, die in diesem Jahr anstehen, den Auftrag überhaupt erfüllen? Dies fragte Ralf Weber. Sei es nicht sinnvoll, den mit den Maurerarbeiten beauftragten Betrieb auch damit zu betrauen? Auch Manfred Leber und Thomas Mutter wiesen auf die verschiedenen Aufgaben der Stadtarbeiter hin – neben den vielen Aufgaben für die Domfestspiele stehen beispielsweise nach der Schneeschmelze auch durch das Hochwasser notwendig gewordene Aufräumarbeiten sowie die Fertigstellung der neuen Lagerhalle für den Bauhof an. Der Bauhof müsse 2018 mit Bedacht eingesetzt werden, sagte auch der Bürgermeister. Deshalb werde er die Frage mit den Mitarbeitern besprechen.