von Christiane Sahli

Mehrfach beteuerte ein 37-Jähriger vor Gericht seine Unschuld. Schließlich nahm er aber doch den Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück. In einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht St. Blasien musste sich der Mann wegen Betruges verantworten. Durch den Strafbefehl war er zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden.

Anfang September des vergangenen Jahres verkaufte der Angeklagte über die Internetplattform Ebay ein Smartphone zum Preis von 461 Euro, der Erwerber überwies den Betrag einen Tag später. Am 20. September erhielt der Erwerber eine Sendung, die zwar die Verpackung, jedoch nicht das Smartphone enthielt, wie er berichtete. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten daher Betrug zur Last gelegt.

Immer mehr Widersprüche

Der Angeklagte stellte die ihm zur Last gelegte Tat in Abrede, er habe das Smartphone, da das Geld bei seinem Urlaubsantritt am 5. September noch nicht da gewesen sei, sofort nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub vollständig verschickt. Im Verlaufe der Verhandlung verwickelte er sich allerdings in Widersprüche.

Verlauf des E-Mail-Verkehrs

Richterin Lämmlin-Daun gab den Verlauf des E-Mail-Verkehrs zwischen dem Angeklagten und der Erwerber bekannt. Am 5., 6. und 7. September hatte der Erwerber nachgefragt, ob das Geld inzwischen eingegangen sei. Am 7. September hatte der Angeklagte dem Erwerber mitgeteilt, das Handy gehe „heute raus“. Dies, obwohl nach seinen Angaben das Geld zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingegangen war. Aber warum hatte er dann dem Erwerber mitgeteilt, das Handy gehe „heute raus“? Der Angeklagte monierte daraufhin, man drehe ihm das Wort im Mund um. „Dies ist kein Kindergarten“, hielt Richterin Lämmlin-Daun ihm entgegen.

Begründungen des Angeklagten

Auf eine Frage der Richterin erklärte der Angeklagte weiter, das Handy habe er zwecks Versand nicht mit in den Urlaub genommen, sondern den 14-jährigen Sohn seiner damaligen Freundin beauftragt, die Sendung zur Post zu bringen. Dass dies nicht geschehen sei, habe er erst nach seiner Rückkehr festgestellt. Allerdings hatte der Erwerber den Angeklagten täglich nach dem Verbleib des Smartphones gefragt. Er sei im Urlaub gewesen und habe daher nicht reagiert, sagte der 37-Jährige zur Begründung. Aber: Am 11. September hatte der Angeklagte dem Erwerber mitgeteilt, das Handy sei am 7.9. rausgegangen, „sein“ Sohn solle die Sendungsnummer eingeben. Er habe auch versucht, den Jungen anzurufen, ihn aber nicht erreicht. Er verkaufe oft auf Ebay, aber so etwas sei ihm mit Käufern noch nie passiert, fuhr der Angeklagte fort. Im Übrigen hätte der Erwerber ja vom Kaufvertrag zurücktreten können. Das hätte allerdings nichts genutzt, da das Geld bereits auf dem Konto des Angeklagten eingegangen sei, sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft Daniel Stork. Und es sei ein Leichtes gewesen, den Erwerber auf das Versehen des Sohnes der Freundin hinzuweisen.

Bedenkzeit für Angeklagten

Auf die Frage nach dem Namen seiner ehemaligen Freundin und deren Sohn erklärte der Angeklagte, sich nicht mehr an diese erinnern zu können, da die ganze Sache schon zu lange her sei. Da müsse er erst einmal überlegen. Nach der Bedenkzeit, die die Richterin ihm einräumte und nach Rücksprache mit Verteidigerin Stella Stritt wollte der Angeklagte die Namen nicht nennen, denn, so seine Begründung, sie Beziehung habe böse geendet und er wolle die beiden nicht in die Sache mit hineinziehen. Angesichts der Tatsache, dass der Angeklagte die Geschädigten hingehalten habe, falle es ihr schwer, ihm zu glauben, stellte Richterin Lämmlin-Daun fest. „Sie haben die Geschädigten an der Nase herumgeführt“.

Bereits vor zehn Jahren verurteilt

Richterin Lämmlin-Daun wies darauf hin, dass sich in Falle einer Verurteilung angesichts des Einkommens des Angeklagten der Tagessatz erhöhen werde. Der Angeklagte wollte indes von einer Rücknahme des Einspruchs gegen den Strafbefehl nichts wissen. Das Bundeszentralregister weist eine Verurteilung des Angeklagten aus: Vor zehn Jahren wurde er wegen Urkundenfälschung und Betrug verurteilt – Richterin Lämmlin-Daun verlas Auszüge aus dem damaligen Urteil. Der Angeklagte nahm daraufhin seinen Einspruch in der aktuellen Sache zurück.