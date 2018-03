St. Blasien Alternativ ins Rampenlicht

Vier Kollegschüler aus St. Blasien stehen mit der Band The Sable auf der Bühne. Schooljam-Wettbewerb im Club Zentral in Stuttgart.

Die Bühne ist für sie kein unbekannter Ort – schon häufig standen Janina Schmid, Erik Stricker Schall, Nuno Carvalho und Daniel Maier als Musiker vor Publikum. Als Band „The Sable“ hatten sie gestern Abend dennoch einen besonderen Auftritt: Beim „Schooljam“-Regionalfinale in Stuttgart wollen sie ihr Publikum mitreißen und die Jury überzeugen. Die Schüler des Kollegs treten gegen zehn weitere Bands an.

Musikalisch sind alle vier Bandmitglieder schon lange aktiv: Schlagzeuger Daniel Maier und Janina Schmid (Keyboard, Bass, Gesang) waren bis zum Ende des vergangenen Schuljahres Teil einer fünfköpfigen Band, doch dann standen sie nach dem Abitur nur noch zu zweit da. Auch mit Erik Stricker Schall (Keyboard Bass, Gesang) hatte Daniel bereits gejamt. Und Nuno Carvalho (Gitarre, Bass, Gesang) liebt die Musik ebenso. Aber als die drei anderen ihn fragten, ob er in einer neuen Band dabei sein wolle, sagte er „ganz klar nein“. Der ebenso klare wie kurz anhaltende Vorsatz ist längst dem Ehrgeiz gewichen, musikalisch voranzukommen. Heute ist Nuno „The Sable“-Frontmann.

„In den Sommerferien haben wir uns getroffen und Ideen gesammelt“, erzählen sie – und vom Ergebnis waren sie begeistert. „Wir sind zusammen einfach produktiv“, sagt Erik, und Nuno ergänzt: „Wir setzen uns ein Ziel.“ Wenn die Bandmitglieder zusammenkommen, wird richtig gearbeitet: Jeder wirft Ideen in die Runde, die dann schnell konkretisiert werden – in drei Proben sind drei Lieder entstanden, die sie danach freilich noch weiter ausgearbeitet haben. „Wir sind sehr zielgerichtet, wir haben aber Spaß daran“, sagt Nuno. So gut würden sie auch deshalb zusammenarbeiten, weil sie viel miteinander reden und auch sonst kommunizieren, wenn sie nicht zusammen sind. „Es gab noch nie Bandzoff“, sagt Janina Schmid. Nein, aber man ignoriere sich manchmal einfach ’ne Weile, fügt Daniel Maier lachend hinzu.

„Unsere Richtung ist alternativ, weil wir uns die Freiheit erhalten wollen, alles machen zu können“, sagt Nuno. Nur eine Richtung einzuschlagen, wäre wohl schwierig gewesen, denn „wir hören ganz unterschiedliche Musik“, sagen sie. Mindestens einmal in der Woche proben sie im Bandkeller im Musikhaus des Kollegs. Gefördert und unterstützt werden sie dabei von Lehrer Andreas Bröde. „Wenn wir proben glauben wir, es ist perfekt. Aber er findet immer was“, sagt Janina. Und dafür seien sie dankbar, denn „er gibt immer gute Tipps“. Mit Bröde hat die Band „The Sable“ auch schon mehrere Lieder aufgenommen – zuletzt eine EP (Extended Play) mit mehreren Liedern, die heute veröffentlicht werden soll.

Die eigene Vermarktung gehöre auch zu ihrem Konzept, sagen die vier Musiker. Der Experte für die verschiedenen Internetplattformen ist Nuno. In den bekannten sozialen Netzwerken ist die Band ebenso präsent, wie auf Spotify und Soundcloud.

Der Schülerbandwettbewerb Schooljam sei ein wichtiges Ziel, sagen die vier Musiker, die alle die zwölfte Klasse besuchen. Für die Vorrunde hatten sie eine Onlinebewerbung mit einem eigenen Lied eingereicht. Für Stuttgart mussten sie zwei Lieder aus ihrem Repertoire aussuchen. Überzeugen sie dort die Jury, geht’s in die nächste Runde, wo dann eine Onlineabstimmung ansteht – jeder kann sie also unterstützen. Für dieses Onlinevoting wird das zweite Lied, das sie in Stuttgart präsentieren, live aufgenommen.

Wie auch immer für sie der Wettbewerb ausgeht, weiter machen wollen sie auf alle Fälle. „Wir machen es, weil es uns Spaß macht“, sagt Daniel, und Janina ergänzt: „Es gibt ja noch weitere Wettbewerbe.“ Natürlich versuchen sie Gelegenheiten für Auftritte zu bekommen – für das Pfingstfest des Kollegs und den Abiball sind sie schon gebucht.

Informationen im über die Band: facebook.com/TheSableBandwww.schooljam.de