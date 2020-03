von sb

Die Alpincenter Todtnau-Feldberg GmbH, an der die Stadt St. Blasien neben den Gemeinden Feldberg und Todtnau beteiligt ist, muss einen Liquiditätsengpass überbrücken. 220.000 Euro stellen dafür die Gesellschafter jeweils zur Verfügung. Der Gemeinderat hatte in einer nichtöffentlichen Sitzung der Zahlung zugestimmt, berichtete Bürgermeister Adrian Probst nun in öffentlicher Sitzung. In dieser Saison sind die Bahnen des Unternehmens nur an wenigen Tagen gelaufen (Rothausbahn 2,5 Betriebstage, Silberwiesenlift 7,5 Betriebstage), heißt es.

Bonndorf Gefahr der Afrikanischen Schweinepest noch nicht gebannt Das könnte Sie auch interessieren

20.000 Euro überweist St. Blasien sofort, 200.000 Euro sollen danach dazu dienen, die Liquidität der Gesellschaft bis zur nächsten Saison zu erhalten, erläuterte Probst. Die Kommunalaufsicht habe der Zahlung zugestimmt. Allerdings machte die Behörde einen Businessplan zur Auflage, der nun erstellt werden soll, sagte Probst. Ohne einen solchen Plan wäre die Zahlung der Gesellschafter, die als Kapitalrücklage definiert wird, nicht genehmigt worden, erläuterte er. Eine solche Situation sei in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten, nun wolle man das Problem richtig klären.

Corona Südtirol ist jetzt Corona-Risikogebiet: Was müssen Urlaubs-Rückkehrer beachten? Und was gilt für geplante Urlaube? Das könnte Sie auch interessieren

Die Bahnen der Stadt St. Blasien und der Gemeinde Feldberg hätten grundsätzlich nicht so viele Ausfalltage, der Ausgleich eines Winters mit wenigen Einnahmen sei für die Kommunen bei den Eigenbetrieben ohnehin leichter möglich. Ein strukturelles Problem belaste den gesamten Liftverbund – die gemeindeeigenen Bahnen von St. Blasien und Feldberg sowie die Anlagen der Alpincenter GmbH werden getrennt voneinander betrieben und verwaltet. Fehle zum Beispiel an der Zeigerbahn der Stadt St. Blasien Personal, könne niemand von der Feldbergbahn der Nachbargemeinde aushelfen – die Domstadt müsste dann zusätzliches Personal einstellen. In den vergangenen Jahren habe man der Alpincenter immer wieder ausgeholfen, zum Beispiel mit Vorschüssen auf den Saisonkartenverkauf. Probst: „Das Problem wurde aber immer vertagt, jetzt soll es richtig geklärt werden.“