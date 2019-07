von Sebastian Barthmes

Der Wechsel ist vollzogen: Zum letzten Mal haben die bisherigen Gemeinderäte am Dienstagabend am Ratstisch Platz genommen, um mögliche Hinderungsgründe für den Amtsantritt der Neugewählten festzustellen – es gab keine. Sieben neue Mitglieder nahmen schließlich am Ratstisch Platz. Der Wahlprüfungsbescheid des Landratsamtes sei positiv, die vielen Wahlhelfer hätten sehr gut gearbeitet, die Kommunalwahl sei reibungslos abgelaufen, sagte Bürgermeister Adrian Probst.

Schließlich galt es, verschiedene Aufgaben zu verteilen: Gab es bislang drei Bürgermeisterstellvertreter, hatten sich die Fraktionen im Vorfeld darauf geeinigt, dass es in der neuen Amtsperiode nur zwei geben soll. Erster Bürgermeisterstellvertreter ist, wie bereits in den vergangenen Jahren, Thomas Mutter. Zum zweiten Bürgermeisterstellvertreter wählte das Gremium Andreas Fritz, der zwar jetzt neu in das Gremium eingezogen aber dennoch ein alter Hase sei, wie es Christoph von Ascheraden sagte. Fritz war bereits früher Gemeinderat. Während Mutter einstimmig (eine Enthaltung) gewählt wurde, erhielt Andreas Fritz acht Ja-Stimmen, drei Gemeinderäte enthielten sich und ein Stimmzettel war ungültig. Die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter erfolgte auf Antrag der CDU geheim.

Joachim Gfrörer bleibt Ortsvorsteher

Der Gemeinderat muss auch den Ortsvorsitzenden von Menzenschwand und dessen beide Stellvertreter bestätigen. Bereits am Montagabend hatte sich der Ortschaftsrat konstituiert und über die Personalien entschieden. Einstimmig bestätigte der Gemeinderat Joachim Gfrörer als Ortsvorsteher und Manfred Leber sowie Jürgen Mayer als dessen ersten und zweiten Stellvertreter.

In der Gesellschafterversammlung des Liftverbundes werden Fabian Schmidt und Manfred Leber zusammen mit dem Menzenschwander Ortsvorsteher und dem Bürgermeister (dort soll er von Andreas Mayer vertreten werden) die Stadt vertreten. Die Skiliftkommission besteht nun aus Probst, Gfrörer, den Menzenschwander Ortschaftsräten sowie den Gemeinderäten Fabian Schmidt, Diethard Rüger und Alexandra Kistler. Und die Fürstabt-Gerbert-Kommission, die darüber entscheidet, wer den Gerbert-Preis erhält, bilden nun die Christoph von Ascheraden, Klaus Dudarewitsch, Thoma Mutter, Frank Defrenne und Diethard Rüger. Dieser Kommission gehören außerdem jeweils ein Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde und des Kollegs, Wolfgang Endres sowie alle lebenden Preisträger an.

Die Mitglieder der Kommissionen

In die Sportkommission wählte das Gremium Alexandra Kistler, Klaus Dudarewitsch, Joachim Gfrörer, Diethard Rüger und Andreas Fritz. Ihr gehören auch der Bürgermeister, die Vorsitzenden von Sportverein und Skiclub, ein Vertreter des Kollegs und die Rektorin der Fürstabt-Gerbert-Schule an. Im Schulbeirat arbeiten als Vertreter des Gemeinderates Alexandra Kistler, Andreas Fritz, Thomas Mutter und Frank Defrenne mit. Dem Kuratorium des katholischen Kindergartens gehören Frank Defrenne und Alexandra Kistler sowie als deren Stellvertreter Andreas Mayer und Jürgen Mayer an.

Mitglied im Beirat des Radonbades sind neben dem Bürgermeister, dem Ortsvorsteher und dem Geschäftsführer Christoph von Ascheraden (Andreas Fritz als Stellvertreter), Diethard Rüger (Klaus Dudarewitsch) sowie als Ortschaftsrat Manfred Leber (Andreas Mayer). Im Gemeindeverwaltungsverband vertreten der Bürgermeister (Stellvertreter Andreas Fritz) sowie Fabian Schmidt die Stadt. Andreas Mayer (Manfred Leber als Stellvertreter) ist Vertreter im Zweckverband Kammerfilterpresse und Andreas Mayer vertritt Probst bei der Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg.