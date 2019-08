von sk

In St. Blasien komme es in der jüngsten Zeit vermehrt zu Zerstörungen, beklagt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Nicht nur ein zerstörtes Waschbecken, Verwüstung am Grillplatz und im Wald abgelagertes Leergut verärgerten einheimische Spaziergänger und Touristen. Auch liegengelassener Müll, von der Chipstüte über den Kaffeebecher bis zum Taschentuch, verunzieren Straßen oder Wege. „Das ist äußerst bedauerlich“, schreibt dazu Ann-Kathrin Brunner von der Pressestelle der Stadt, da die Mitarbeiter des Bauhofs viel Zeit und Mühe investierten, das Stadtbild ansehnlich zu halten.

St. Blasien Wiederkehrende Zerstörungen ärgern die Ehrenamtlichen des Fördervereins Wildgehege St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Je nachdem, wo etwa Müll herumgeworfen wird, ist er nicht nur ein optisches Ärgernis. Im Wald beispielsweise besteht immer auch die Gefahr, dass ein Wildtier die bunte Chipstüte, die vielleicht noch verlockend duftet, frisst und daran im schlimmsten Falle elend eingeht, weil sie Magen oder Darm verstopfen kann. Nicht nur die Ozeane sind, wie in aktuellen Kampagnen beschrieben, kein guter Ort für Plastikmüll. Das Gleiche gilt auch für die Landschaft im Hochschwarzwald – innerhalb und außerhalb der Orte. Und wer das dringende Bedürfnis verspürt, eine nützliche Anlage für die Allgemeinheit zu zerstören, sollte sich vielleicht vorab überlegen, wie er selbst es finden würde, beim Besuch auf dem Friedhof etwa kein Wasser für die Blumen zu bekommen, weil der Wasserhahn kaputt ist, heißt es in der Mitteilung abschließend.