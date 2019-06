von sk

Am Mittag war der Mann von Angehörigen vermisst gemeldet worden, nachdem er von einem Arztbesuch nicht nach Hause zurückgekehrt war. Weil erste Such-Maßnahmen erfolglos verlaufen sind, wurden ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde der Polizei und des Roten Kreuzes für die weitere Suchaktion aufgeboten. Schließlich meldete eine Frau der Polizei, dass sie den Gesuchten im Bereich des Alb-Stausees gesehen hat. Dort wurde der 71-Jährige dann in der Nacht entdeckt. Laut Polizeiangaben war er ansprechbar, aber orientierungslos. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.