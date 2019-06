Menzenschwand vor 1 Stunde

53-jähriger Motorradfahrer: Missglücktes Überholmanöver endet mit schwerem Sturz

Bei einem Überholmanöver auf der L 146 bei Menzenschwand hat ein Motorradfahrer am Montag Mittag die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist schwer gestürzt. Der 53-Jährige kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.