von Sebastian Barthmes

Der zweite Corona-Jahrgang hat seine Abschlussprüfung an der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien abgelegt. Nach einem Schuljahr mit mancher Unsicherheit, mit der Kombination aus Online- und Wechselunterricht haben 48 junge Menschen die Realschule mit der mittleren Reife und 30 die Werkrealschule (16 mit dem mittleren Bildungsabschluss und 14 mit dem Hauptschulabschluss) beendet.

Die erfolgreichen Abschlussschüler Die Absolventen der Fürstabt-Gerbert-Schule Hala Fattouh, Muriel Schlachter, Emily Klam (alle Preisträger), Kimberley Thoma, Ronja Mutterer, Leon Landis, Jennifer Eberlein, Sina Matt (alle haben ein Lob erhalten), Marius Di Matteo, Antonia Frommherz, Amy Kaje, Jasmin Heitzler, Marvin Möllers und Ricardo Ribeiro Venturo. Mittlerer Bildungsabschluss Marija Kujundzic (Schulbeste, Notendurchschnitt 1,2), Aron Baur (beide Preisträger), Johannes Böhler, Alexandru Buibas (beide haben ein Lob erhalten), Philipp Schmid, Sophie Vierke, Lea-Chiara Jürvitz, Marco Schlegel, Melanie Geci, Glen Priller, Lara Mayer, Kirill Serengovski, Batool Skeyyab, Valeria Bammiller, Julian Seiler und Olimpiu-Andrei Raia. Klasse R10a Philip Maier, Beatrice Schleicher, Jessica Albiez, Finja Dehn, Joana Albiez, Jasmin Frommherz (alle Preisträger), Nadja Götte, Julia Herzog, Otto Spitz, Finn-Luca Meier, Lukas Elsinghorst, Svenja Schäuble, Marlon Schachner, Leah Schröger, Sarah Geng (alle haben ein Lob erhalten), Lars Rautenberg, Sarah Griesbaum, Sebastian Geng, Julia Pfeifer, Samuel Wolter, Alicia Kaiser, Jana Kaiser, Leon Völz, Simon Schlegel, Luca Gerspacher; Klasse R10b: Lara Klingele, Sophia Falk, Paul Gfrörer, Joshua Schlageter, Lisa Schmidt, Noel Chasteiner, Sarah Waßmer (alle Preisträger), Simeon Apfel, Ronja Baur, Kathrin Wasmer, Josephine Denz, Kevin Schmidt, Celina Kaiser, Mira Lugtenburg, Tim Thoma, Nils Bühler, Nina Hergert, Jakob Rüd, Leonard Stefani (alle haben ein Lob erhalten), Larissa Dejanovic, Mika Fock, Annalena Rinaldi, Wiktor Michalak.

Den feierlichen Abschluss eines wichtigen Lebensabschnittes haben sich die Schüler, ihre Eltern und Lehrer wahrscheinlich anders vorgestellt. Die aktuellen Umstände in der Corona-Pandemie haben eine große Feier mit Rahmenprogramm aber nicht ermöglicht, die Absolventen der verschiedenen Schularten an der Fürstabt-Gerbert-Schule erhielten im Klassenverband ihre Zeugnisse – der Vormittag war im Kursaal genau durchgetaktet.

Bemerkenswerter Jahrgang

Es sei ein bemerkenswerter Abschlussjahrgang, sagte Konrektor Ludger Pornschlegel. Unter schwierigen Umständen hätten sich die Schüler auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Und sie haben das Jahr erfolgreich abgeschlossen. Überdurchschnittlich viele Schüler hätten einen Preis oder ein Lob erhalten, sagte Pornschlegel.

Spende aus der Klassenkasse

Feiern konnten die Mädchen und Jungen ihren Abschluss nicht, das Geld, das vielleicht noch in der Klassenkasse übrig war, sollte aber auch nicht sinnlos verbraucht werden, dachten sich die Schüler der Werkrealschulklasse 9a. Die übrig gebliebenen 385 Euro spendeten sie, damit Menschen, die vom Hochwasser betroffen sind, geholfen werden kann.

St. Blasien Viertklässler der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien bauen Hochbeete Das könnte Sie auch interessieren

Viele Herausforderungen mussten in den vergangenen Monaten gemeistert werden, sagte Pornschlegel in seiner kurzen Ansprache vor den Schülern. Viel sei ausprobiert worden und es habe auch manchen Unmut gegeben. Trotz allem sei das Ergebnis hervorragend. Die Eigenmotivation sei besonders wichtig gewesen und die Eltern hätten mit der Motivation ihrer Kinder einen wichtigen Beitrag zu ihrem Schulabschluss geleistet. Es seien zwei verkorkste Jahre gewesen, was aber nicht an den Schülern gelegen habe, sagte Claudius Tretter, der Klassenlehrer der R10a war.

Nicht immer der direkte Weg

In Zukunft werde es vielleicht Menschen geben, die ihnen das Vorankommen nicht zutrauen, sagte eine Elternvertreterin. Ihre Ziele sollten sie jedoch fest im Blick behalten, „denn viele Wege führen nach Rom“ – man müsse also nicht den direktesten Weg wählen.

St. Blasien Corona-Tests vor und nach den Prüfungen: Die Abschlussprüfungen an der Fürstabt-Gerbert-Schule bedeuten einen Mehraufwand für alle Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich sei es enttäuschend, dass zum Abschluss der gemeinsamen Schulzeit keine Klassenfahrt möglich gewesen sei, sagte die Klassensprecherin der R10a, Beatrice Schleicher. Aber das Zwischenziel sei erreicht: „Auf uns, wir haben es geschafft.“