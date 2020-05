von Karin Steinebrunner

Seit Anfang 2018 ist im Rahmen der Wasserversorgung eine Verordnung in Kraft, die die Durchführung von Untersuchungen zur Überwachung radioaktiver Stoffe im Trinkwasser vorschreibt. Die umfassende Erstuntersuchung aller genutzten Quellen wurde nun in Auftrag gegeben. Die Kosten für die Untersuchung werden sich auf rund 4000 Euro belaufen.

Kalkaktion verschoben

Die in regelmäßigen Abständen durchgeführte Kalkaktion auf Gemeindeweidflächen, die für 2020 wieder vorgesehen war, wurde durch Corona ausgebremst und soll nun auf das kommende Jahr verschoben werden. Schließlich gab Kaiser noch das Vorhaben zum Bau eines verfahrensfrei aufstellbaren Schuppens in Unteribach bekannt, für das allerdings die Einholung einer naturschutzrechtlichen Genehmigung erforderlich sein wird.

Trachtenkapelle sagt Sommerfest ab

Die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand hat inzwischen ihr Sommerfest abgesagt, weshalb auch die in diesem Rahmen geplante Feier zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit dem in der Sächsischen Schweiz gelegenen Pohrsdorf wegfallen wird. Geplant ist aber zumindest der Besuch einiger Pohrsdorfer im Laufe des Jahres in Ibach. Die Ibacher Familiengeschichte wurde inzwischen nachgedruckt und ist im Rathaus erhältlich.