von Christiane Sahli

Die Hoffnung auf eine Haftentlassung im Mai des kommenden Jahres musste ein 37-Jähriger nun begraben. Er war wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung angeklagt worden. Die Direktorin des Amtsgerichtes St. Blasien, Susanne Lämmlin-Daun, verurteilte den vielfach Vorbestraften zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

Im November des vergangenen Jahres war es in der Wohnung des Angeklagten im Rahmen einer Durchsuchung durch Polizeibeamte, die das Auffinden eines Mobiltelefons zum Ziel hatte, zu mehreren Vorfällen gekommen, die die Beteiligten sehr unterschiedlich schilderten.

Aussage des Angeklagten

Er habe sich gerade im Flur seiner Wohnung befunden, als plötzlich die Wohnungstür „reingeflogen“ gekommen sei und mehrere Polizeibeamte mit auf ihn gerichteten Pistolen in die Wohnung gestürmt seien. Auf deren Aufforderung hin habe er sich auf den Boden gelegt. Ihm seien dann Handschellen angelegt worden und ein Polizist habe ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. „Ich hatte keine Möglichkeit, etwas zu machen“, beteuerte der 37-Jährige. Zu den Polizisten habe er dann gesagt, sie könnten froh sein, dass sein Hund so lieb sei.

Aussagen der Beamten

Ganz anders schilderten zwei Beamte den Vorfall. Ein Kollege habe mit einem Schutzschild zunächst den Hund, von dem man gewusst und den man als Kampfhund eingeschätzt habe, in ein Zimmer geschoben. Er selbst, so der Polizist, habe die Wohnung mit gezogener Waffe betreten, diese aber nur auf den Boden und nicht auf den Angeklagten gerichtet. Dieser habe die Aufforderung, die Hände zu heben, nicht befolgt, sondern eine Abwehrhaltung eingenommen.

Zwischen zwei seiner Kollegen und dem Angeklagten sei es dann zu Gerangel gekommen, während er selbst mit der Sicherung der Wohnung beschäftigt gewesen sei. Einer der an dem „Gerangel“ beteiligten Beamten schilderte, dass man sich entschlossen habe, den Angeklagten zu Boden zu bringen, da man befürchtet habe, dass dieser zu einem auf einer Kommode liegenden Schlagstock greifen könnte. Der Mann habe daraufhin versucht, sich dem Haltegriff zu entziehen, die Arme unter dem Körper versteckt und mit Knie und Ellenbogen nach ihm und seinem Kollegen gestoßen.

27 Eintragungen im Bundeszentralregister

Nachdem dem Angeklagten Handschellen angelegt werden konnten, wurde er in die Küche gebracht. Wie die beiden Beamten übereinstimmend berichteten, habe der 37-Jährige dort gesagt: „Wenn ihr das nächste Mal kommt, ist der Hund scharf, dann fehlt einer von Euch“. „Es ist selten, dass einer so abgebrüht ist“, fügte einer der Polizeibeamten an.

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt: Im Bundeszentralregister gibt es 27 Eintragungen wegen unterschiedlicher Delikte, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzungen. Die Strafaussetzung mehrerer Freiheitsstrafen zur Bewährung wurde widerrufen, auch die Aussetzung der derzeitigen Freiheitsstrafe zur Bewährung nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe wurde abgelehnt. Angesichts der Vorgeschichte des Angeklagten habe sich die Einsatzleitung zu dem Vorgehen mit der überraschenden Öffnung der Wohnungstür entschlossen, sagten die beiden Beamten.

Rechtsanwalt sieht Unverhältnismäßigkeit

Für Staatsanwältin Anna Lageder stand außer Zweifel, dass sich der Vorfall so abgespielt hatte, wie von den Beamten geschildert. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

Auch Rechtsanwalt Patrick Steiger stellte das Geschehen nicht in Abrede. Er stellte vielmehr in seinem Plädoyer auf einen ganz anderen Gesichtspunkt ab: Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es bei der Durchsuchung nur um die Sicherstellung eines Handys gegangen sei, dass in Zusammenhang mit einer länger zurückliegenden Verkehrsunfallflucht gesucht worden sei, seien die Handlungen der Beamten nicht verhältnismäßig gewesen.

Es sei unfair von der Verteidigung, erst im Plädoyer Dinge auszuspielen, die nicht in der Verhandlung angesprochen wurden, sagte Richterin Lämmlin-Daun. Die Entscheidung für das Vorgehen der Beamten sei zum einen aufgrund der Vorgeschichte des Angeklagten, die Widerstand habe befürchten lassen, und zum anderen in Hinblick auf die unklare Situation mit dem Hund getroffen worden. Daher könne man nicht sagen, das Vorgehen der Beamten sei nicht rechtmäßig gewesen, so die Richterin.

In ihrem Urteil folgte sie dem Antrag der Staatsanwaltschaft, so dass der Angeklagte noch weitere sechs Monate in der Justizvollzugsanstalt verbringen muss.