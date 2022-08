von Karin Steinebrunner

Eine Woche lang haben Kinder und Jugendliche bei der Sommerkunstwoche der Kunstwerkstatt am Kolleg St. Blasien an Projekten gearbeitet. Die Ergebnisse präsentierten sie zum Abschluss. 30 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren hatten teilgenommen und immer zwischen 10 und 15 Uhr an ihrem Thema gearbeitet.

Drei Kurse waren bei der Sommerkunstwoche am Kolleg St. Blasien angeboten worden. In diesem Jahr, so berichtete Simone Holzwarth, die 2009 die Leitung der Kunstwerkstatt am Kolleg übernahm und seit 2014 das Programm in der Ferienzeit für alle Kinder geöffnet hat, unternahm sie das Experiment, für alle Kurse ein übergreifendes Thema zu benennen: „Schatten“.

18 Mädchen beteiligten sich am Musical „Ophelias Schattentheater“, vier Jungen nahmen am Mixed-Media-Workshop „Schatten“ von Laila Sahrai teil, eine gemischte Gruppe betätigte sich als Licht- und Schattenforscher, indem sie mit Brigitte Liebel die Ursprünge der Fotografie erkundeten.

Faszinierende Fotografien entstanden im Kurs der Licht- und Schattenforscher. | Bild: Karin Steinebrunner

Zunächst wurde das Musical aufgeführt, das die Gruppe mit den Tanzpädagoginnen Rica Matthes und Katja Gluding der Kompanie Bie erarbeitet hatte. Als Vorlage diente die Geschichte „Ophelias Schattentheater“ von Michael Ende, wobei, wie die Kursleiterinnen erklärten, „mutige Kinder einen leeren Raum eroberten, selbst Texte und Lieder entwarfen und so ihre eigene Fassung der Geschichte kreierten“. Nebenbei haben sie in professionelles Tanztraining hineingeschnuppert, einen Gesangs- und Schauspielvorbereitungskurs absolviert.

Zu Beginn überquerten die Teilnehmerinnen der Reihe nach die Bühne, begleitet von Melodien, gespielt auf einzelnen Kindern vertrauten Instrumenten, wobei sie Sätze und Satzfetzen äußerten mit dem Tenor „so etwas ist mir noch nie passiert“. Nach einem effektvollen, einzeln aufgelösten Freeze, betrat Ophelia die Bühne, begleitet von ihrem Schatten hinter der aufgespannten Leinwand. Aber nicht nur ihr eigener Schatten tauchte dahinter auf, sondern viele weitere, die niemandem gehörten und aufgenommen werden wollten. Ophelias Versuch, zu schlafen, wurde von den zankenden Schatten erheblich gestört, sodass sie ihnen schließlich Ruhe befahl und sie in ihre Tasche hüpfen ließ, um sie mitzunehmen.

Der Chor machte in der Folge in seinen Liedern deutlich, dass Ophelia für eine Spinnerin gehalten wurde und die Leute sie nicht mehr haben wollten. Also packte sie ihren Koffer und irrte umher. Die Schatten wollten ihr helfen und begannen, Schattenspiele aufzuführen und dafür Geld zu sammeln – hübsch umgesetzt, indem während der Schattenspiele die ganze Zeit lautstark Münzen in einen Becher klapperten. Schließlich aber kommt mit einem gewaltigen Sturm ein großer schwarzer Schatten und holt Ophelia zu sich in das Schattenreich hinter der Leinwand.

Die Aufführung wurde begeistert beklatscht, danach präsentierten die beiden anderen Kurse ihre Arbeit. Die Vierergruppe um Laila Sahrai hatte sich inhaltlich am weitesten vom gegebenen Thema entfernt, indem sie über den eigenen Schatten und die Arbeit mit Holz zur Herstellung von Waffen gekommen waren, wobei sie sich vorstellten, diese Waffen auf einem großen Haufen zu sammeln, zusammenzuschnüren und sie zu Asche verbrennen zu können, um damit Menschen zu retten.

Die Gruppe von Brigitte Liebel hatte sich zunächst mit dem Fotografieren ohne Kamera, einfach mittels Belichtung von Fotopapier, beschäftigt, ging dann über zu mit der Lochkamera aufgenommenen Bildern und weiteren Besonderheiten wie etwa Doppelbelichtungen. Daraus entstanden faszinierende Fotografien, die auf Stellwänden ausgestellt waren.