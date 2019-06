von sk

84 Kilometer in 24 Stunden – mehr als 30 Kollegianer haben die sportliche Herausforderung unter der Leitung von Kollegslehrer Matthias Schopp angenommen: Nach intensivem Training haben sie den Albsteig am Stück bewältigt. Start war in St. Blasien, der Zieleinlauf in Albbruck. Dies schreibt das Kolleg St. Blasien in einer Pressemitteilung. „Verrückt“ – das habe er häufig gehört, sagt Schopp und ergänzt: „In der Tat war unser ausgedehnter Spaziergang nicht ganz alltäglich und durchaus ein wenig verrückt, aber im positiven Sinne. Und unabhängig davon ein großartiges Erlebnis.“

Die Idee

Die Idee reicht bis zu einer Kaukasus-Expedition 2012 zurück, als ihm ein Teilnehmer von seinen Langstreckenwanderungen erzählte. Der damals neue Albsteig habe 2017 die Idee, selbst eine Langstreckenwanderung zu unternehmen, wieder in Erinnerung gerufen. Läuft man beide Abschnitte und wird St. Blasien als Start gewählt, begehe man die Tour in Form eines Lassos. Die Gesamtlänge von 84 Kilometern entspreche einem Doppelmarathon – bei einem Schnitt von vier Kilometern pro Stunde bräuchte man 21 Stunden. Mit einem Arbeitskollegen machte sich Schopp im Mai 2018 auf den Weg, um den Albsteig am Stück zu begehen. Zufällig hatten sie kurz davor einen Artikel über einen Schweizer Lehrer gelesen, der mit seinen Schülern ebenfalls Mammutwanderungen unternimmt. So entstand das Kollegs-Projekt.

Das Training

Groß sei die Resonanz gewesen, erinnert sich Schopp. Mit einem Training bereitete sich die Gruppe vor – jeder Teilnehmer absolvierte 100 bis 200 Kilometer. 37 Sportbegeisterte – Mädchen, Jungen, Interne und Externe, Erzieher und Lehrer – gingen an den Start. Um 16 Uhr fiel der Startschuss. „Mit schweren Rucksäcken und leichten Herzen“ zog die Gruppe los, sagte Schopp.

Im Licht der Stirnlampen ging es an den Menzenschwander Wasserfällen vorbei. | Bild: Kolleg St. Blasien

Alles war durchgetaktet: Fünf Minuten gab es für Trinkpausen. Die erste Hürde war der Aufstieg zum Herzogenhorn. Vom höchsten Punkt geht es aber nicht nur bergab, „der Albsteig hat mehrere Pfeile im Köcher, um uns wirklich und komplett zu fordern“ – 2200 Höhenmeter im Aufstieg und anspruchsvolle Passagen warteten auf die Wanderer. Steiler Serpentinenabstieg, Geißenpfad, Klusenmoräne, Wasserfälle – im Licht der Stirnlampen ging es hinunter nach Menzenschwand.

Die Hindernisse

Teils bekam die Motivation Kratzer – auch mit einer kalten Dusche bei einem Holzlagerplatz. Um 1.45 Uhr legte die Gruppe einen Zwischenstopp im Kolleg zur Verpflegung ein. „Der Aufstieg in die Höll verdient seinen Namen zu Recht“, sagt der Initiator, aber die Gruppe erlebte auch schöne Pfade und beim Bildsteinfelsen, „den wohl schönsten Platz“. Auf dem Schmugglerpfad meisterte die Gruppe die schwierigsten Kilometer. Die Stimmung schwankte, die Schüler helfen sich gegenseitig, trugen auch Gepäck von Mitwandernden. Am Ziel klagten alle über Wehwehchen. Die Erinnerung an die Schmerzen werde aber bald verfliegen.