St. Blasien 29 Spieler gehen beim Dreikönigsturnier in der Albtalhalle an den Start

29 Spieler gehen beim Dreikönigsturnier in der Albtalhalle an den Start. Am 24. Januar ist das Schnuppertraining für Interessierte.

Albtal (csi) Gleich zu Beginn eines jeden Jahres steht für die Aktiven des Tischtennisclubs Albtal ein Höhepunkt an: Die Vereinsmeisterschaften. Am Samstag gingen 29 Spieler beim Dreikönigsturnier in der Albtalhalle an den Start.

Wieder einmal fand das Turnier zu Beginn des Jahres großen Anklang: Fünf Schüler, jeweils sieben Jugendliche und Damen sowie zehn Herren machten ihre Meister unter sich aus. Gespielt wurde in den einzelnen Gruppe jeder gegen jeden, bei den Mixed-Doppeln – Schüler und Jugendliche, Damen und Herren – im Doppel-KO-System, bei dem erst die zweite Niederlage ein Ausscheiden zur Folge hat.

Mit Begeisterung und Ehrgeiz gingen insbesondere die jüngeren Aktiven zur Sache. Bei den Schülern trug Milena Haffner den Sieg davon, auf den Plätze folgten Leon Groß und Simon Ebner. Keine Überraschung gab es bei den Jugendlichen, hier war wieder einmal Sarah Weist erfolgreich. Die Plätze belegten Niklas Baumgartner und Selina Weist.

Titelträgerin bei den Damen wurde Ulrike Kümper vor Sarah Weist und Paula Kümper, den Titel bei den Herren holte sich Seriensieger Julius Jehle, Franz Höffler und Michael Schmidt kamen ebenfalls auf’s „Stockerl“. Titelträger bei den Mixed-Doppeln wurden Milena Haffner und Sarah Weist (Schüler/Jugend) sowie Brigitte Malzacher und Stefan Jehle (Damen/Herren).

Bei den Schülern und Jugendlichen wurden die ersten drei mit einem Pokal belohnt, alle Teilnehmer erhielten Urkunden. Bei den Damen und Herren durfte der Sieger den Vereinspokal, einen Wanderpokal, bin zur nächsten Meisterschaft mit nach Hause nehmen.

Organisiert wurde das Turnier in gewohnt bewährter Weise von Julius Jehle und Stefan Jehle, an die sportlichen Aktivitäten schloss sich wieder ein gemütlicher Hock für Teilnehmer und Vereinsmitglieder an.

Am 24. Januar lädt der TTC Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu einem Schnuppertraining in die Albtalhalle in Immeneich ein, Beginn ist um 18 Uhr.