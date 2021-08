von Christiane Sahli

„Menzenschwand – Vorderdorf räumt aus“ heißt es am 28. August in den Zeit von 10 bis 16 Uhr. 22 Anbieter werden im ganzen Vorderdorf ihre Waren vor dem Haus anbieten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es ist nach dem Erfolg im vergangenen Jahr der zweite Hausflohmarkt, den der Verein Winterhalter in Menzenschwand organisiert.

22 Anbieter

Nachdem 2020 Corona bedingt alle Veranstaltungen des Winterhaltervereins abgesagt werden mussten, kam die Idee auf, den Menschen im Ort, die Möglichkeit zu geben, Flohmarktartikel vor ihrem Haus anzubieten. Es bestand also die Gelegenheit, durch das Hinterdorf zu flanieren, zu schauen, zu stöbern und zu kaufen – Menschenansammlungen wurden aber vermieden. Sollte sich das Konzept als erfolgreich erweisen, hatte man schon damals eine ähnliche Veranstaltung im Vorderdorf ins Auge gefasst. Für einen Verkauf in Vorder- und Hinterdorf gleichzeitig sei der Ort einfach zu weitläufig.

Corona-Regeln

Am Samstag, 28. August, ist es nun wieder so weit. 22 Anbieter werden im ganzen Vorderdorf ihre Waren anbieten, ein Belegungsplan weist den Weg zu den einzelnen Ständen. An den Ständen dürfen sich nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig aufhalten, es gilt für Käufer wie Verkäufer, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten, darauf wies die Vorsitzende des Vereins Elisabeth Kaiser hin. Die Anbieter sind für die Einhaltung der Vorschriften selbst verantwortlich. Der Verkauf erfolgt auf eigene Rechnung, der Verein erhält für die Organisation fünf Euro pro Anbieter.

Der Kindergarten wird in der Schwinbachstraße 3 Waffeln verkaufen, vor der Villa Griesser (An der Säge 13) werden Sandwiches angeboten.