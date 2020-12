von Christiane Sahli

Nicht ganz unerheblich sind die Folgen, die sein Konsum von Marihuana für einen 20-jährigen Mann nach sich zieht: Wegen des Erwerbs in vier Fällen und des Besitzes von Betäubungsmitteln in einem Fall musste sich der junge Mann vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten.

Richterin Susanne Lämmlin-Daum verwarnte den Angeklagten und erlegte ihm die Zahlung von 250 Euro sowie die Teilnahme an einem Trainingskurs Drogencheck, ein Konsumverbot und die Abgabe von zwei Urinproben auf.

Dem angeklagten jungen Mann, er ist derzeit auf der Suche nach einer Arbeitsstelle, war vorgeworfen worden, in der Zeit von Anfang Juni 2019 bis Januar 2020 in vier Fällen zwischen zwei und zehn Gramm Marihuana erworben zu haben.

Ferner stellte die Polizei im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung weitere vier Gramm Cannabis sicher, hieß es in der Verhandlung. Der junge Mann räumte die Vorwürfe vor Gericht unumwunden ein und erklärte gegenüber der Richterin, seit dem Alter von 14 Jahren Marihuana zu konsumieren. Süchtig sei er zumindest nicht mehr, derzeit rauche er nur noch einen bis zwei Joints in der Woche zum Genuss, erläuterte er. „Ich weiß nicht, warum ich aufhören sollte, Alkohol ist schlimmer als Marihuana“, gab er sich bei seinen Ausführungen uneinsichtig.

„Es nutzt nichts, dass Sie Marihuana bagatellisieren“, hielt Richterin Lämmlin-Daun ihm entgegen und wies den jungen Mann nachdrücklich darauf hin, dass Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln strafbar sind, unabhängig davon, wie er selber die Sache einschätze.

„Jedes Mal, wenn Sie bei jemandem etwas kaufen, ist das eine Straftat, darüber müssen Sie sich im Klaren sein“, so die Richterin wörtlich. Und: Marihuana sei nicht so unproblematisch, wie manche Menschen glaubten.

Lisa Koller vom Jugendamt des Landkreises Waldshut äußerte ihre Sorge, dass sich der angeklagte junge Mann mit seiner chronischen Augenerkrankung, von der er zuvor berichtet hatte, nicht auseinandersetzt. Ihrer Meinung nach sei in dem Fall psychologische Hilfe erforderlich.

Den Konsum bezeichnete die Jugendamtsmitarbeiterin als „sehr, sehr kritisch“, nicht zuletzt in Hinblick auf die Äußerung des Angeklagten, zehn Gramm Marihuana seien nicht viel. Es fehle an der entsprechenden Einsicht, sagte Lisa Koller trotz des Nachweises des jungen Mannes über einen Kontakt zu Drogenberatungsstelle Anfang des Jahres, den er nach eigenen Angaben auf Wunsch seiner Eltern vereinbart hatte. Um weitere Termine hatte er sich jedoch nicht bemüht, wie er vor Gericht erklärte. „Ich bin faul, ich muss selber etwas an mir ändern“, zeigte er dann doch eine gewisse Einsicht.

Richterin Susanne Lämmlin-Daun verwarnte den 20 Jahre alten Mann in ihrem Urteil und erlegte ihm die Zahlung von 250 Euro an die Fachstelle Sucht auf. Zudem muss er an einem Trainingskurs Drogencheck teilnehmen und dafür bis Anfang Februar Kontakt zur Drogenberatungsstelle aufnehmen sowie sich zwei Urinkontrollen unterziehen, entschied das Gericht.

Obwohl der junge Mann bereits 20 Jahr als ist, wendete Richterin Susanne Lämmlin-Daun Jugendstrafrecht an, denn seine Entwicklung sei nicht abgeschlossen, erläuterte sie die Entscheidung. Er lebe noch bei den Eltern und habe keine konkrete Perspektive für die Zukunft, so ihre Begründung.