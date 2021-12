von Roswitha Frey

Ein Adventslied stand im Mittelpunkt einer musikalischen Andacht in der Pelagiuskirche in Dossenbach. Am Vorabend des dritten Advents gestaltete Pfarrer Clemens Ickelheimer den Gottesdienst mit Gedanken über das Lied „Wie soll ich dich empfangen“ von Paul Gerhardt. Der junge Organist Johannes Fankhauser improvisierte an der historischen Merklin-Orgel über die Strophen des Kirchenliedes.

„Wir sind mitten im Advent und immer noch mitten in der Pandemie“, begrüßte Kirchengemeinderatsvorsitzende Liane Klingler die Besucher zu dieser Andacht. Die Zuhörer konnten innehalten und mehr erfahren über dieses Adventslied aus dem 16. Jahrhundert, das vielen vertraut ist.

„Paul Gerhardts Lieder beginnen auf der Erde und enden im Himmel“, sagte Pfarrer Ickelheimer in seiner theologischen Betrachtung. Das gelte auch für das Lied „Wie soll ich dich empfangen“. Der Geistliche ging vertiefend auf die Strophen dieses 1653 erschienenen Liedes von Gerhardt ein, zu dem Johann Crüger die Melodie verfasst hat.

Ankunft revolutioniert das Leben

Alles darin konzentriere sich auf den kommenden Christus, der erwartet werde. „Jesus soll seine Gastgeber erleuchten und ihnen selbst zeigen, wie er empfangen werden will.“ In Gerhardts Lied werde er mit „Lob und Preis“ begrüßt. Seine Ankunft revolutioniere das ganze Leben, er verwandle die Trauer in Glückseligkeit, so Pfarrer Ickelheimer.

Wo Trübsal das Herz beschwere, da stehe die Hilfe bereits vor der Tür. In der Mitte des Liedes wechsle der Dichter vom Du zum Wir, nun sei die ganze Gemeinde angesprochen. „Jesus kommt, weil er kommen will, um Angst und Sorge zu vertreiben“, so der Pfarrer. Jesus komme als König und er komme zum Weltgericht. Er werde „für die einen zum Richter, für die anderen zum Retter“, so der Geistliche.

Einen besonderen musikalischen Charakter erhielt die Andacht durch die Improvisationen von Johannes Fankhauser an der historischen Orgel von Fridolin Merklin von 1865. Der junge Kirchenmusiker aus Therwil erwies sich als sensibler, einfühlsamer und fantasiebegabter Meister der Improvisation. Immer nah entlang des Inhalts und Textes des Adventslieds ließ er sich frei und intuitiv von dem Choral inspirieren.

Mit feinem Gespür für die klangvollen Register der alten Orgel spielte er besinnlich, meditativ, mit ruhig schwebenden Passagen. Farbig und verzierungsreich klangen seine fantasievollen Ausmalungen der Liedmelodie. Als es um das Weltgericht ging, klang Fankhausers Spiel dramatisch und expressiv, um danach die Zuhörer mit lichtvollen, tröstlich sanften Tönen wärmend zu umhüllen. Feinfühlig begleitete er auch den Gemeindegesang.

So stand bei dieser musikalischen Andacht auch das mehr als 150 Jahre alte Instrument im Blickpunkt, das von Fridolin Merklin aus der Orgelbauerdynastie Merklin erbaut wurde. Die Orgel verfügt noch weitgehend über die Originalregister, ist aber technisch renovierungsbedürftig. So wies Pfarrer Ickelheimer darauf hin, dass ein Teil der Spenden für die dringend notwendige Restaurierung der Orgel gedacht ist.