von Rolf Reißmann

Freilaufende Hunde und Pferde auf Wegen, die nicht zum Reiten geschaffen sind, sorgen immer wieder für Ärger. Der Ortschaftsrat Dossenbach hat in seiner jüngsten Sitzung das Ausweisen von Wegen mit Leinenzwang für Hunde und Wegen mit Reitverbot beraten. Das Gremium will das Gespräch mit Reitern und Hundehaltern suchen und setzt auf Einsicht.

Die Ortschaftsräte wollen das Gespräch mit Hundehaltern suchen, damit sie ihre Tiere an die Leine nehmen, und setzen auf deren Einsicht. | Bild: Michael Reichel (dpa)

Der Ortschaftsrat griff ein eigentlich schönes Thema auf: Spaziergänge und kleine Ausflüge rund ums Dorf. Doch immer öfter kommt es zu Störungen, wie Ortsvorsteher Arndt Schönauer berichtete. „Auf dem Grundweg, auf dem Herwegh-Themenweg und anderen Stecken laufen immer wieder Hunde frei und verängstigen dort Spaziergänger“, sagte er. „Da sollte doch die Vernunft überwiegen und Hunde an der Leine geführt werden.“ Als besonders kritisch bewertete er, wenn Hunde mehrere Hundert Meter vor ihren Begleitern laufen und kein Sicht- oder Rufkontakt mehr besteht. Dann seien Passanten wehrlos, selbst wenn die Tiere nur aufdringlich an ihnen schnuppern, sei das doch sehr unangenehm.

Noch schwieriger sei die Situation mit Pferden. Immer öfter nutzten Reiter Wege, die nicht dafür geschaffen sind. Schönauer verwies darauf, dass der Grundweg geebnet werden soll, um ihn mit Kinderwagen und Rollstühlen befahren zu können. Pferde würden dann mit ihren Hufen die Oberfläche schnell wieder aufwühlen, sodass nach ein, zwei Jahren der schlechte Zustand vor der Sanierung wieder eingetreten sei.

Schönauer führte an, dass immer öfter Reiter von frei laufenden Hunden begleitet werden, diese seien kaum schnell zurückzurufen oder einzuschränken. so würden sich Fußgänger erst recht unsicher fühlen. Mehrfach wurden wohl auch schon Reiter auf dem neugestalteten Herwegh-Themenweg beobachtet, das sei nicht akzeptabel, denn dieser Weg sei mit Fördermitteln aufwendig für Spaziergänger angelegt worden und keineswegs für Pferde tauglich. Ortschaftsrat Thomas Schmidt regte an, Reiter sollten nur Wege mit wenig Fußgängerverkehr nutzen. Matthias Kipf zählt auf die Einsicht der Reiter, man müsse mit ihnen bald darüber reden.

Eindeutige Kennzeichnung

Zudem regte er an, am Grundweg, der bis zum Gewann Zweyern verläuft, die Wasserableitung zu verbessern. Durch Kennzeichnung sollten Hundehalter und Reiter erfahren, dass ein Weg für sie nicht geeignet ist und Hunde an der Leine zu führen sind. Ob dies durch Kontrollen durchsetzbar ist, bezweifelten mehrere Ortschaftsräte, weil die Gemeinde über kein Ordnungsamt verfügt und das Amt aus Rheinfelden in der Stadt wohl mehr zu tun habe als hier.

Kontrollen bei gehäuften Verstößen

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat verwies darauf, dass Häufungen von Verstößen Ordnungsamt und Polizei mitgeteilt werden sollten, dann seien wirkungsvolle Kontrollen möglich. In die angestrebte Regelung sollen auch der Hirnbergweg und der Weg am Wasserbehälter einbezogen werden. Der Ortschaftsrat behandelte das Thema in erster Vorberatung, nun werden Ämter um fachliche Aussagen gebeten. Alle Ortschaftsräte waren sich einig, das Gespräch mit Reitern und Hundehaltern zu suchen, die Einsicht werde wohl überwiegen.