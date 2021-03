von sk

Auch in Schwörstadt gibt es nun ein Testzentrum, in dem sich alle Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Wie die Gemeindeverwaltung und der DRK-Ortsverein Schwörstadt in einem gemeinsamen Schreiben mitteilen, können sich alle Einwohner der Gemeinde können sich ab dem morgigen Freitag, 26. März, jeden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Parkplatz „Ortszentrum“, gegenüber Rathaus in der Hauptstraße 107, testen lassen. Auch am Karfreitag, 2. April, werde das Testzentrum geöffnet sein, von 15 bis 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zur Testung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Der DRK Ortsverein Schwörstadt wird die Schnelltestung durchführen und eine Testbescheinigung ausstellen. Dabei sind außerdem die gängigen Hygienemaßnahmen zu beachten, der Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen, das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Desinfizierung der Hände vor Betreten des Testraums. Keinen Zutritt zum Testraum haben Personen mit Corona-Symptomen sowie Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatten.