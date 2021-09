von Heinz Vollmar

„Sollte aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal die Fußballsaison annulliert werden, hätte dies deutlich schwerere Folgen für den gesamten Amateursport.“

Diese Sorge treibt den SV Schwörstadt nach der Beendigung der Meisterschaftsrunde 2020/2021 im vergangenen Jahr auch noch in diesem Jahr um. Steigende Corona-Fallzahlen und nicht abflachende Infektionen, dazu unterschiedliche Hygieneregelung im gesamten Bundesgebiet geben dazu genügend Anlass.

Rückblick: Bei der Generalversammlung des Sportvereins am vergangenen Freitag bemühte zu Beginn der Vorstand Sport, Alexander Burkart, noch einmal das alles beherrschende Thema Corona. Die ungeplant spielfreie Zeit habe man genutzt, um den Rasenplatz weiter auf Vordermann zu bringen. Ebenso habe man mit den Arbeiten für die neue Flutlichtanlage begonnen. Als erfolgreiches Unterfangen bezeichnete er die Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“, bei welcher sich der Verein mehr als zehntausend Scheine sichern konnten. Die Scheine können gegen Trainingsutensilien eingelöst werden. In Bezug auf die Veranstaltungen musste der SV Schwörstadt indes auf alle Aktivitäten verzichten. Einzig das Sommerferienprogramm 2021 konnte Ende Juli unter geeigneten Voraussetzungen stattfinden.

Von guten Platzierungen im vorderen Tabellenbereich berichteten die Vertreter der ersten und zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga B und in der Kreisliga C spielen. Vor dem Saisonabbruch im vergangenen Jahr standen die Mannschaften auf einem hoffnungsvollen vierten beziehungsweise Tabellenplatz. Von Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie berichteten so auch Björn Lambelet für die Alten Herren sowie die scheidende Jugendleiterin Ramona Burkart.

Ausblick: Obwohl sich der SV Schwörstadt wie auch viele andere Vereine coronabedingt nur schwer sportliche Ziele setzen kann, wird mittelfristig der Aufstieg mit der ersten Mannschaft in die Kreisliga A angestrebt, so Alexander Burkart in seinem Ausblick. Ebenso sprach er sich für das Weiterbestehen der zweiten Mannschaft und deren Stärkung aus.

So auch in Bezug auf die Jugendarbeit, die intensiviert werden soll, um auch die emotionale Bindung an den Verein zu stärken. Den auswärts spielenden Fußballern aus Schwörstadt wünschte er, dass diese eines Tages wieder zum SV zurückkehren werden.

Für das kommende Wochenende kündigte er darüber hinaus ein Blitzturnier für B, C- und A-Junioren an, das am 11. und 12. September auf den Sportplätzen des SV Schwörstadt stattfinden wird. Als wichtigstes bauliches Projekt stehe indes die Fertigstellung der neuen Flutlichtanlage im Fokus. Den Theaterabend sagte er für dieses Jahr ab. Mit einer Enthaltung angenommen wurde bei der Generalversammlung eine Satzungsänderung. Diese erlaubt künftig, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung auf Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeübt werden können.

Einer pauschalierten Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder stimmten die Mitglieder in Höhe von 840 Euro pro Jahr zu.