von Rolf Reißmann

Im Januar hatte Stephan Frank (CDU) in Schwörstadt seinen sofortigen Rücktritt als Gemeinderat erklärt. Als Grund führte er damals an, mit dem Gemeinderatsbeschluss zum Umbau von Schulräumen zum Kindergarten nicht einverstanden zu sein. Was allerdings vom Gremium nicht als Rücktrittsgrund akzeptiert werden konnte. Nun schwelt der Konflikt um einen akzeptablen Rücktrittsgrund weiter.

„Diese Planung auf kleinster Fläche halte ich für unzeitgemäß und lieblos“, hatte Stephan Frank damals gesagt. Auch war sein Antrag, dafür rund 250.000 Euro mehr bereitzustellen, als nach einem gemeinsamen Beschluss eingeplant sind, vom Gremium abgelehnt worden. Frank hatte im Januar daraufhin die laufende Sitzung verlassen. In der Februarsitzung war er nochmals anwesend und wurde sowohl von der Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat als auch aus der eigenen Fraktion darauf hingewiesen, dass ein Rücktritt wegen fehlenden Einverständnisses mit einem Mehrheitsbeschluss nicht möglich sei.

Freilich wurde Frank dabei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er altersbedingt zurücktreten könnte. Das akzeptierte Stephan Frank nicht und verließ erneut die Sitzung. Christine Trautwein-Domschat kündigte daraufhin die für solche Fälle in Paragraf 16 der Gemeindeordnung festgesetzte Verhängung eines Zwangsgeldes an.

Gemeinderat beschließt

„Der weitere Schritt ist nun, dass das Gemeinderatsgremium dies per Beschluss genau festlegen muss“, lässt die Bürgermeisterin dazu nun auf Nachfrage wissen. Vernünftigerweise habe man davon ausgehen dürfen, dass das Ratsmitglied nach der Zwangsgeldandrohung in der folgenden Sitzung wieder seinen Amtspflichten nachgeht und teilnimmt. Da dies nicht der Fall gewesen sei, stehe nun die Entscheidung des Gemeinderats an.

Stephan Frank selbst äußert sich nicht dazu. Er teilte nur mit, inzwischen Widerspruch gegen die Entscheidung des Gemeinderates eingereicht zu haben. Das werde wohl in der nächsten Sitzung öffentlich werden. Da er noch gewähltes Mitglied des Gemeinderates ist, gilt auch seine Abwesenheit in der März-Sitzung dann als unentschuldigtes Fehlen.