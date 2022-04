von sk

Im Musikverein Schwörstadt herrscht allgemein Freude darüber, endlich wieder auftreten zu dürfen – zumal der Verein in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Musikalisch wird das Jubiläumsjahr mit einem Doppelkonzert eröffnet, bei dem der Musikverein Schwörstadt den Musikverein Niederhof zu Gast hat. Es findet am Samstag, 9. April, in der Turn- und Festhalle in Schwörstadt statt.

Hochrhein Rhein-Pegel dramatisch niedrig: Kraftwerke liefern weniger Strom Das könnte Sie auch interessieren

Den Auftakt dieses Abends macht die Jugendkapelle Schwörstadt-Wallbach (JuSchWa) mit Ducks on the Road von Gilbert Tanner, dem „Norwegischen Tanz Op. 35 Nr. 2“ von Edvard Grieg sowie dem Ohrwurm Ciao, Bella, Ciao unter der Leitung von Dirigent Tobias Zwicky. Der Musikverein Schwörstadt bringt, ebenfalls dirigiert von Zwicky, das Medley „Tales of Sea and Sail“ von Larry Neeck, „Backdraft“ von Hans Zimmer, den „Långstrump Samba“ von Jan Johansson/Astrid Lindgren und „Roger Cicero on Stage“ von Matthias Hass/Frank Ramond zu Gehör.

Das Jubiläumsjahr Das Doppelkonzert Das Doppelkonzert am Samstag, 9. April, in der Turn- und Festhalle beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, Besucher unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Das Jubiläum Das Programm zum Jubiläumsjahr gibt es im Internet (www.musikverein-schwoerstadt.de/125).

Nach Ehrungen im Mittelteil spielt der Musikverein Niederhof unter der Leitung von Dirigent Klaus Siebold ein Programm aus Stücken wie „Mountain Wind“ von Martin Scharnagl, „Nora“ von Thomas Asanger und „Memory“ von Rob Ares, bei dem Jürgen Brutsche am Euphonium ein Solo spielt. Außerdem stehen der „Maxglaner Zigeunermarsch“, die „Waterkant“ von Markus Götz sowie „Das Abzeichen“ von Stefan Marinoff auf dem Programm.

Rheinfelden Corona-Pandemie: Partyvolk aus Deutschland sorgt für Ärger in der Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Für sein Jubiläumsjahr hat der Musikverein Schwörstadt ein umfangreiches Programm zusammengestellt, welches mit Konzerten unter Mitwirkung von befreundeten Orchestern des Blasmusikverbandes Hochrhein angereichert, seinen Höhepunkt in einem Festbankett am Freitag, 30. September, findet.