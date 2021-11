von Rolf Reißmann

Die Betriebsführung der Wasserversorgung in der Gemeinde Schwörstadt soll für zwei Jahre vergeben werden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Leistung soll der günstigste Bieter übernehmen, das war in der erfolgten Ausschreibung Energiedienst Netze. Grund für die Vergabe ist das Ausscheiden des bisherigen Bauhofleiters in den Vorruhestand. Er hatte bisher die Aufgaben eines Wasserwarts für das Trinkwassernetz mit erfüllt. Sein Nachfolger besitzt diese Qualifikation nicht. Der stellvertretende Wasserwart bleibt zwar weiter beschäftigt, kann diese Aufgabe aber nicht alleine erfüllen.

Wie schon in den vorangegangenen Beratungen entstand auch diesmal der Eindruck, dass für die Gemeinde die Übergabe der Betriebsführung an einen professionellen Netzbetreiber wohl eher eine Notlösung ist. Weder kamen die Vorteile zur Sprache, noch wurden Nachteile benannt. Mehrfach fiel die Formulierung: „Zeit gewinnen.“ So soll der künftige Bauhofleiter für diese Tätigkeit qualifiziert werden, allerdings kann die Prüfung erst nach drei Jahren abgelegt werden. Der Vertrag zur Betriebsführung soll aber nur für zwei Jahre abgeschlossen werden.

Für die Zuhörer in der Sitzung entstand der Eindruck, dass die Gemeinde unbedingt den Betrieb des Wassernetzes weiter in Eigenregie führen möchte, begründet wurde dies aber nicht. Die Versorgung der Gemeinde mit Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Daseinsvorsorge. Da sich auch dafür sowohl die fachlichen als auch die rechtlichen Anforderungen ständig erhöhen, sind bei neuen Arbeitskräften hohe Qualifikationen erforderlich, die durch laufende Weiterbildung ständig vervollkommnet werden müssen.

In der vorangegangenen Sitzung kamen Fragen zu den Kosten von Einzelleistungen auf, die der mögliche Betriebsführer bei Störungen in Rechnung stellen würde. Zwar war eine Fachfirma mit Berechnungen zu diesen Kosten beauftragt worden, doch wurden deren erste Ergebnisse in der jüngsten Sitzung nicht vorgestellt. Die Vorlage der Verwaltung wies darauf hin, dass in den nächsten zwei Jahren grundsätzlich die Frage geklärt werden solle, wie sich die Gemeinde für ihre Wasserversorgung aufstellen möchte. Angestrebt wird aber der größtmögliche Einfluss aufs Trinkwassernetz.

Qualifikation zum Wasserwart

Die Vergabe an einen externen Betriebsführer soll laut Sitzungsvorlage damit verbunden werden, dass in einem separaten Vertrag die Einbeziehung eines Bauhofmitarbeiters vereinbart wird. So soll abgesichert werden, dass der neue Bauhofleiter zum Wasserwart qualifiziert wird. Bestandteil des eigentlichen Vertrags kann es nicht sein, weil es keine Ausschreibungsbedingung war. Da sich die wirklichen Kosten nicht detailliert im Voraus benennen lassen, weil sie unter anderem aus Störungen entstehen können, regte Matthias Kipf an, dass nach einem Jahr der externen Betriebsführung eine Kostenübersicht vorgelegt werde. Außerdem sollte bei Gemeinden, die ihr Wassernetz in Eigenregie betreiben, nach Unterstützung gefragt werden, um das dritte Jahr für die Ausbildung des eigenen Wasserwartes abzusichern.

Gemeinderat Frank Lückfeldt wies darauf hin, dass der Gemeinderat nach eineinhalb Jahren Laufzeit über die Beendigung des Vertrages entscheiden müsse. So erfolgten dann auch die Beschlüsse, den Betrieb der Wasserversorgung an den günstigsten Bieter zu vergeben und die Qualifikation des künftigen Bauhofleiters, um nach der Vertragslaufzeit die Wasserversorgung wieder selbst zu übernehmen.