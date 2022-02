von Rolf Reissmann

Der Gemeinderat Schwörstadt hat am Montag den Haushaltsplan für dieses Jahr einstimmig abgesegnet. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat hatte zuvor auf die erneut sehr komplizierte Finanzsituation der Gemeinde hingewiesen.

In diesem Jahr wird es nicht möglich sein, einen ausgeglichenen Abschluss zu erreichen, stattdessen sieht die Haushaltssatzung ein Minus von 1,2 Millionen Euro vor. Insgesamt stehen den vorgesehenen Ausgaben von rund 6,8 Millionen Euro nur Einnahmen von 5,96 Millionen Euro gegenüber.

Bereits im Vorjahr, so wird in der Präambel des Haushaltsplanes erläutert, drohte der Gemeinde wegen der aus den Corona-Einschränkungen entstanden wirtschaftlichen Probleme ein erheblicher Einnahmeverlust. „Erfreulicherweise trafen für die Bewältigung der Corona-Situation von Land und Bund Fördermittel in nicht erwarteter Höhe ein, so dass unsere eigener Haushalt durch den besonderen Aufwand nicht belastet wurde“, erklärte die Bürgermeisterin. Ein ähnlicher Zustupf sei aber für dieses Jahr nicht mehr zu erwarten.

Angespannte Finanzsituation

Die schon länger angespannte Finanzsituation der Gemeinde wird durch einige besonders große Erfordernisse nochmals verstärkt. Zur Sanierung steht die Rheinstraße an. Sie wird für das künftige Baugebiet am Rhein die wichtigste Zu- und Abfahrt sein. Da die als Fußweg ausgebaute Verdolung des Dorfbaches nicht mehr tragfähig ist, wurde die grundlegende Instandsetzung dieser Straße vorbereitet. Die Kalkulation geht von fast 1,1 Millionen Euro Kosten aus.

Aus dem vorhandenen Haushaltsvolumen könnte die Instandsetzung nicht bezahlt werden. Da es sich aber sowohl bei der neuen Überdeckung des Dorfbaches als auch bei der bis in die Tiefe auszubauenden Fahrbahn gewissermaßen um einen Neubau handelt, kann diese Investition über einen Kredit finanziert werden. Zu weiteren Investitionsvorhaben gehören eine Instandsetzung des Sportplatzes mit rund 375.000 Euro, die LED-Umstellung der Straßenlaternen und die Sanierung der Regenüberlaufbecken Rebgarten und Steingässle.

Freibad Keine Investitionen sind im Haushalt der Gemeinde für das Schwörstädter Freibad geplant. Dort stehen lediglich Mittel zum Erhalt der Anlage bereit. Wegen des nicht mehr betriebssicheren Zustandes der technischen Anlagen wird das Freibad in diesem Jahr nicht geöffnet. Über die Zukunft des Bades wird im Mai in einer Einwohnerversammlung beraten.

Doris Schütz wies für die CDU-Fraktion auf die Verringerung der Reserven hin. In diesem Jahr sei das noch zu verkraften, sollte das Defizit aber beibehalten werden, würden die Reserven bis 2025 auf etwa 325.000 Euro zusammen schmelzen. Frank Lückfeldt erinnerte an dringend zu erledigende Aufgaben, die seit Jahren verschoben würden und verwies dabei auf die in Niederdossenbach seit zehn Jahren geplanten Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen. Zugleich forderte eine Verbesserung bei den kommunalen Einnahmen.

Pflichtaufgaben müssen erfüllt werden

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat erklärte, dass trotz angespannter Kassenlage die Pflichtaufgaben zu erfüllen seien – dazu gehören etwa Schulen und Kindertagesstätten. Sie betonte, dass die Gemeinde die Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern nicht erhöhen wolle, „obwohl uns viel Geld fehlt“.

Harald Ebner störte sich an einer als Schuldzuweisung an den Gemeinderat empfundenen Formulierung in der Präambel. Dabei geht es um die nicht einzuhaltende Frist für Ausgleichsstock-Anträge, nachdem der Gemeinderat den Beschluss über den Haushaltsplan im Dezember verschoben hatte. Trautwein-Domschat erwiderte, dass künftig Haushaltsberatungen vorrangig angesetzt würden und man mit der Kreditaufnahme eine gute Ersatzlösung für das fehlende Ausgleichsstock-Geld gefunden habe.