Der Gemeinderat hat sich am Donnerstag ausführlich mit dem Schwörstädter Haushaltsplan für 2021 befasst, vor allem mit beträchtlichen Kürzungen. Dabei folgte er zwar nicht dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung, das Rheinschwimmbad dieses Jahr komplett zuzulassen. Aber er verständigte sich darauf, nur die Liegewiese und die Toiletten zu öffnen. Das hat nicht nur finanzielle Gründe. Dabei geht es auch um die veraltete Technik, aufgrund der ein Gutachten schon die Öffnung im Vorjahr nicht empfahl.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat verwies darauf, dass dieser Haushalt wegen der besonderen Umstände entbehrungsreich sein müsse. „Wichtigste Aufgabe ist dabei die Vermeidung eines Sanierungsstaus, um längerfristige Schäden auszuschließen,“ erklärte sie. „Was jetzt dringend erledigt werden muss und nochmals verschoben würde, kostet uns sonst in den nächsten Jahre noch mehr Geld.“ Die Verwaltung hatte den Entwurf des Haushaltsplanes nochmals überarbeitet und sah nun beträchtliche Einsparmöglichkeiten. Diese stellte sie dem Gemeinderat detailliert vor.

Bei mehreren Posten bestand dazu breites Einverständnis, etwa beim Austritt aus der Wirtschaftsregion Südwest. Die Mitgliedschaft im auf Ballungs- und Wirtschaftszentren ausgerichteten Beratungsgremium bringe für Schwörstadt keinen Nutzen. Die erste größere Diskussion bewirkte der Vorschlag zur Streichung der für den Ortsteil Dossenbach vorgesehenen 2000 Euro zum Erhalt des alten Wasserbehälters.

Stimmen aus dem Gremium

Die Dossenbacher Gemeinderäte Arndt Schönauer (FW) und Matthias Kipf (CDU) protestierten dagegen, weil die ehrenamtlichen Arbeiten zum Erhalt des in die Denkmalliste aufgenommen Hochbehälters bereits angelaufen sind. Da es sich lediglich um Maklerkosten handele, solle das Geld bereitgestellt werden, um nicht begonnene Abläufe zu stoppen.

Frank Lückfeldt (FW) schlug den Kompromiss vor, 1000 Euro aus dem mit rund 400.000 Euro geplanten Posten für Straßensanierung zu entnehmen und dafür bereit zustellen. Das fand eine Mehrheit. Ebenfalls keinen Widerspruch fand die Kürzung des frei verfügbaren Geldes für den Ortsteil Dossenbach um etwa 3300 Euro, weil, wie die Bürgermeisterin sagte, alle Einzelvorhaben in den jeweiligen Konten der Gemeinde geplant sind.

Auf Widerspruch stieß der Verwaltungsvorschlag, das Freibad in diesem Jahr völlig zu schließen, um damit 54.000 Euro einzusparen. Grund dafür ist ein Gutachten, das die Technik des Bades als nicht mehr sicher funktionsfähig bewerte. Generell ist die alte Anlage in nahezu allen Teilen sanierungsbedürftig. Dafür müssten in den kommenden Jahren rund fünf Millionen Euro aufgewandt werden. Christine Trautwein-Domschat möchte angesichts der schweren Mängel bei der Wassertechnik kein Risiko eingehen und nicht, obwohl möglich, bis zur letzten Havarie noch öffnen.

Doris Schütz (CDU) forderte, den Bürgern solle sofort mitgeteilt werden, dass nicht die Absicht bestehe, das Bad generell zu schließen, sondern dies eine Erfordernis aus dem jetzigen Zustand sei. „Das Bad soll nicht dauerhaft geschlossen werden, aber es wäre nicht richtig, mit diesen technischen Mängeln zu öffnen und auf Totalverschleiß zu fahren“, bekräftigte die Bürgermeisterin. Das Gutachten habe bereits für 2020 die Öffnung nicht mehr befürwortet.

Harald Ebner (CDU) sah es als nicht vertretbar an, das Bad ohne Vorwarnung vollständig zu schließen. Auch Rebecca Eckert (UB) bezeichnete die vollständige Schließung aller Teile des Bades als Anfang vom Ende. Nach langer Diskussion entschieden die Gemeinderäte, zumindest die Liegewiese freizugeben und die Toiletten zu öffnen. Weil dafür personeller Aufwand erforderlich ist, beläuft sich die Verringerung der Betriebskosten auf etwa 47.000 Euro.

Nicht betroffen davon sind die vorgesehen Investitionen ins Freibad, dafür sollen 200.000 Euro im Haushalt stehen bleiben. Der Gemeinderat akzeptierte die Verschiebung vorgesehener Aufwendungen zur Gerätebeschaffung und Programmierungsänderungen im Verwaltungsablauf. Insgesamt mehr als zwei Millionen Euro sollen investiert werden. Nach erneuter Überarbeitung wird der Gemeinderat den Haushaltsplan im Februar beschließen.