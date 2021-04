von Rolf Reißmann

Gabriele Schweizer wurde zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Schwörstadt als Nachfolgerin für den im März verabschiedeten Gemeinderat Jörg Schmidt ins Gremium berufen.

Sie nahm auf der Liste der CDU nach der jüngsten Kommunalwahl den nächsten Platz ein. Bestätigt wurde nunmehr auch das Ausscheiden von Stephan Frank, ebenfalls CDU. Er hatte im Januar überraschend seinen sofortigen Rücktritt erklärt und dies mit der Ablehnung seines Vorschlages zum Ausbau der Kindergartenräume in der Schule begründet.

G. Schweizer Bilder: Rolf Reißmann | Bild: Rolf Reißmann

Da Unterlegenheit bei einer Abstimmung gemäß der baden-württembergischen Gemeindeordnung kein Rücktrittsgrund ist, wurde er zur Teilnahme an weiteren Sitzungen aufgefordert. In seinem Widerspruch dazu führte Frank nunmehr auch sein Alter als Rücktrittsgrund an, dies akzeptierte der Gemeinderat und bestätigte einstimmig den Rücktritt. Bei dieser Sitzung war Stephan Frank wegen eines Krankenhausaufenthaltes entschuldigt.