von Petra Wunderle

In Dossenbach wird das neue Jahr mit einem besonderen Brauch begrüßt: In der Küche von Elsbeth Bolanz entstehen Neujahrswecken, die man traditionell an Verwandte und Freunde verteilt – in früheren Jahren verbunden mit einem Vers.

Es ist früh am Morgen, in der Küche von Elsbeth Bolanz gehen neun Kilo Hefeteig auf. Es ist warm, im großen Ofen knistert das Feuer. Während Ehemann Reiner Bolanz immer mal nach dem Feuer schaut, breitet Tochter Marina Bolanz das Mehl auf dem großen Küchentisch aus. Portion für Portion Teig wird flugs mit dem Schaber auf den Tisch geholt. Elsbeth Bolanz und ihre Töchter Marina und Ellen formen von Hand 25 Neujahrswecken, die dann auf einem Blech in die gute Stube transportiert werden, wo sie zum Gehen abgestellt werden.

Das Rezept: Neujahrswecken Zutaten 9 Kilo Mehl, 750 Gramm Butter, 500 Gramm Zucker, 3 kleine Handvoll Salz, 3 Hefe, circa 5 l Milch. Am Morgen Vorhefe machen mit etwas Milch, Zucker und Hefe. Danach Teig mit restlichen Zutaten herstellen und gehen lassen. Ofen anfeuern und Wecken nochmals gehen lassen. Dann in die Kühle stellen, anstreichen, Büppli schneiden und backen.

Nach gut einer Stunde – das ist typisch für die Neujahrswecken – kommen sie von der Wärme in die Kälte. Bei sechs Grad im Kühlraum ist eine Stunde „Stocken“ angesagt. Dadurch bekommen die Teigrohlinge die perfekte Konsistenz. Vater Bolanz schaut in den Ofen, die große Holz-Welle ist verbrannt, es sticht die rote Glut ins Gesicht, die jetzt herausgeputzt wird. Denn, so Elsbeth Bolanz: „Der heiße Ofen muss leer und sauber sein“. Ein Thermometer nutzt sie nicht. „Ich falte ein Doppelblatt Zeitungspapier und lege es fünf Minuten in den Ofen hinein. Wenn das Papier hellbraun ist, hat der Ofen die richtige Temperatur. So mache ich das auch, wenn ich Linzer backe“.

Mit der Schere werden Büppli geschnitten

Flugs holen Reiner, Ellen und Marina Bolanz die rohen Neujahrswecken aus der Kälte auf den Küchentisch, jetzt wird die glatte Teigdecke mit Eigelb eingepinselt. Elsbeth Bolanz hat die Schere in der Hand. Damit wird in den Teig hineingeschnitten – so entstehen Büppli, das sind Spitzen, die nach dem Backen aufrecht stehen. „Das ist ein diffizile Arbeit und die Schere, mit der ich das mache, kommt ausschließlich bei den Neujahrswecken zum Einsatz.“

Im Holzofen, der gleichzeitig die Kunst im Wohnzimmer heizt, werden die Neujahrswecken dann circa 40 Minuten gebacken. Anschließend werden die Prachtexemplare auf dem großen Tisch präsentiert – der Duft ist unglaublich gut. „So, jetzt probieren wir einen Neujahrswecken“, lädt Elsbeth Bolanz an den Küchentisch ein, während ihr Mann noch freische Butter holt. „Die gehört dazu.“

Rezept stammt aus 1876

Das Rezept der Neujahrswecken hat Elsbeth Bolanz von ihren Vorfahren, das Back-Büchlein aus dem Jahre 1876 bewahrt sie auf wie einen Schatz. Die längst erwachsenen Töchter erinnern an früher: Da brachte man den Göttis und Gotten und anderen Verwandten und Freunden am Neujahrstag einen Neujahrswecken und sagte Sprüche auf. „Ich bin ä kleins Bummerli, kurz und dick, steh in in Winkeli und wünsch Dir viel Glück“. Oder: „Jöhrli chömme, Jöhrli göhn, eins isch trueb und s‘ander schön, nämme mirs esoo wies chunnt, d‘Hauptsach isch, mir bliibe gsund“. Die Sprüchlein werden nicht mehr aufgesagt, aber verteilt werden die Wecken weiterhin.