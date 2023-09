Musikverein Dossenbach veranstaltet an diesem Wochenende ein Festwochenende mit Party und Liedern der Heckersänger

Der Musikverein Dossenbach veranstaltet am 9. und 10. September ein abwechslungsreiches Festwochenende. Im Zentrum steht dabei das 175-jährige Jubiläum der Badischen Revolution. Der Auftakt zum Musikfest findet am Samstag, 9. September, in der