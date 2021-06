von Rolf Reißmann

Ein Zufall offenbarte den maroden Zustand des Kanals für den Dorfbach. Als im Vorjahr an einer Baustelle in der Rheinstraße eine Baggerschaufel auf dem Fußweg abgesetzt wurde, brach dieser ein. Unterm Fußweg verläuft der Dorfbach-Kanal.

Eigentlich sollte, so die Planung der Verwaltung, schon in diesem Jahr, die Decke des Kanals saniert werden. Doch die am Donnerstag im Gemeinderat vorgelegten Untersuchungsergebnisse lassen das nicht zu. Markus Nöthe, Geschäftsführer des Ingenieurbüro Betaplan, erläuterte die bisherigen Erkenntnisse, nachdem die Experten den Kanal sowohl durchschritten als auch gescannt und gefilmt haben.

Der vom Dinkelberg herunter fließende Dorfbach wird noch in der Bergstraße in eine Verdolung eingeleitet. Dieser obere Abschnitt ist ebenso wie die Unterquerung der Bundesstraße in recht gutem Zustand. Erst in der Rheinstraße verschlechtert sich der Zustand.

Zwischen Kirche und Kindergarten liegt der baulich schlechteste Abschnitt. Die Stahlbewehrung ist vielfach völlig verrostet, und herabgefallen. „Eigentlich hält nur noch der Asphalt die Decke in sich zusammen,“ beschrieb Nöthe. „Auch der Zustand der Seitenwände ist nicht mehr stabil, da gibt es sogar schon Auswölbungen, die sicherlich durch den Fahrzeugverkehr entstanden.“

Mit Blick auf das künftige Baugebiet am Rhein sieht Nöthe derzeit keine Möglichkeit, Schwertransportfahrzeuge durch die Rheinstraße zu leiten. Zwar war bereits nach dem ersten Einsturz das früher erlaubte Parken auf dem Gehweg untersagt und auch für Fußgänger in Abschnitten gesperrt worden. Die Situation erfordert jedoch weitergehende Maßnahmen: Ein Statiker teilte vor wenigen Tagen mit, dass akute Einsturzgefahr besteht. Deswegen wurde noch am gleichen Tag der Gehweg auf der gesamten Länge in der Rheinstraße gesperrt, diesmal massiv mit Barrieren.

Inzwischen liegen weitere Ergebnisse der statischen Untersuchung vor. So ist zu erwarten, dass in absehbarer Zeit einzelne Abschnitte im südlichen Teil wieder geöffnet werden können. Allerdings sind für die Übergänge inzwischen kleine Brücken für Fußgänger eingebaut. In den nächsten Tagen sollen auch Überfahrten für Anwohner entstehen.

Thomas Hoffmann vom Planungsbüro Südwest gab weitere Erläuterungen zum erforderlichen Ausbau. Zugrunde gelegt werden muss eine Abflusskapazität von 3,2 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, der Wert für ein hundertjähriges Hochwasser.

Zwar hat das Kanalrohr derzeit bereits einem recht großen Querschnitt, jedoch gibt es Engstellen und – nach Unterquerung des Bahndamms – einen fast rechtwinkligen Knick. Der könnte bei Starkregen zum Stau führen. Es wäre, so Hoffmann vergeudetes Geld, wenn jetzt fix eine neue Decke gebaut würde und sich der Kanal in wenigen Jahren dennoch als unzureichend erweise.

Im Gemeinderat sorgten die neuesten Infos zum Zustand des Dorfbachs für einige Überraschung. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat bat um möglichst genaue Auskünfte für die Anwohner. Harald Ebener meinte, nachdem bereits 2020 erste Ergebnisse vorlagen, sei es ihm unverständlich, dass fast ein Jahr lang nichts passierte.

Ein solches Tempo sei aus seiner Sicht angesichts des offenkundigen Handlungsbedarfs zu langsam. Den Stillstand erklärte Markus Nöthe, mit dem Mangel an Fachfirmen für die Vermessung und Planung. Frühestmöglicher Baubeginn der Kanalsanierung sei das zweite Halbjahr 2022, so Thomas Hoffmann.