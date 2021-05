Am Samstag, 15.05.2021, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 40 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die K6353 von Schwörstadt kommend in Richtung Niederdossenbach. Kurz vor dem Ortseingang Niederdossenbach kam der Fahrer laut Polizei mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einem am Boden liegenden Baumstamm zu stehen. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 3,16 Promille. Beim Fahrzeugführer wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde der Führerschein einbehalten. Der Pkw musste von einem Abschlepper mittels Kran vom Baumstamm geborgen werden.