von Horatio Gollin

Vor dem Geschäft lädt ein Aufsteller in die italienische Konditorei an der Schwörstädter Hauptstraße ein. Beim Eintritt offenbart sich ein kleiner, heller Verkaufsraum mit einigen Mosaiktischen und Stühlen, die Platz für eine Hand voll Gäste bieten. Kaffeeduft erfüllt den Raum. Eine typisch italienische Atmosphäre nimmt den Kunden ein. Die Konditorei „Le Ricette della Nonna“ („Die Rezepte der Großmutter“) wird von einer großen, weißen Verkaufstheke eingenommen.

Die Serie In Werkstätten wird gehämmert, geschraubt und gebohrt. Praktisches wie Kreatives entsteht dort. In einer Serie werfen wir einen Blick in verschiedene Werkstätten der Region und sind überrascht, was es alles zu finden gibt. Heute: Katrin Orsini und Massimo Usai, die in ihrer Konditorei selbst gemachte italienische Spezialitäten anbieten.

Boden und Wände sind weiß gefliest, Farbtupfer setzen die mit Blumen und Serviettenspendern ausgestatteten Mosaiktische, hauptsächlich aber die lecker anzuschauenden, italienischen Spezialitäten, die sich auf der Theke dicht an dicht drängen. Manches ist bunt verpackt, anderes liegt hinter Glasscheiben. Angesichts der süßen Köstlichkeiten läuft dem Besucher das Wasser im Mund zusammen.

Die Auswahl

In der Auslage reihen sich Mandelkekse mit Amaretto, Orange oder Pistazie an Apfelküchlein, Bocconotti mit Schokolade und Muffins mit Blaubeeren sowie typische Spezialitäten wie Cannoli gefüllt mit Vanillecreme, Maritozzi mit Sahne und Limoncini mit Zitronencreme. In Kühlschränken stehen Tiramisu, Sachertorte und ein bronzefarben glänzender Kuchen. „Das ist unsere eigene Kreation: Incanto“, sagt Katrin Orsini. „Das heißt auf deutsch: zauberhaft.“ Süße und bittere Mandeln, Joghurt, Orangen und belgische Schokolade sind nur einige der Zutaten für Incanto. Auch die Cupoletta mit Vanillecreme und Sauerkirschen ist eine eigene Kreation und der luftig-lockere Panettone für Weihnachten wird nach eigenem Rezept selbst gemacht. „Mein Mann ist der King of Panettone“, sagt Orsini und ihr Ehemann Massimo Usai erklärt, dass er drei Tage Zeit braucht für seinen Panettone.

Orsini und Usai stammen aus den Abruzzen im Zentrum Italiens. Sie sind Eltern von drei erwachsenen Kindern. Schon seit 2007 haben sie eine Konditorei in Italien geführt, 2015 zogen sie nach Deutschland, wo sie zunächst Deutschkurse besuchten. Nach längerer Suche nach einem geeigneten Geschäft eröffneten sie im Dezember 2019 ihre Konditorei in Schwörstadt. Das alte Gebäude haben sie ein Jahr lang in Eigenregie renoviert und sind im Januar selbst in das Haus eingezogen. Der kurze Arbeitsweg kommt gelegen, denn Arbeitsbeginn in der Konditorei ist schon um 3 Uhr morgens. „Jeden Tag wird alles frisch gemacht“, sagt Usai. Für die Kundschaft öffnet die Konditorei um 6 Uhr.

Die Beiden können aber auch deftige Speisen. Frische Brötchen, Ciabatta und Focaccia mit Tomaten und Oliven liegen ebenfalls in der Auslage. „Wir machen dreimal pro Woche Sauerteigbrot. Das ist bei den Kunden sehr beliebt, weil es ein spezielles Brot ist wie in den Apenninen. Typisch für die Berge“, sagt Usai. Ihr Bauernbrot zeichne sich durch eine lange Frische aus. Usai sagt, es hält sich eine Woche, aber ein Kunde habe ihm schon erzählt, dass es noch nach zehn Tagen frisch war.

Dem Namen „Großmutters Rezepte“ wird die Konditorei gerecht. „60 Prozent der Rezepte sind Familienrezepte“, sagt Orsini und Usai ergänzt: „Von der Familie meiner Frau und meiner Familie.“ Bei den Produkten legen die beiden Inhaber nach ihrer Aussage großen Wert auf Qualität und Authentizität. Die Zutaten stammen aus Italien. „Die Idee ist, dass wir mit den besten Zutaten arbeiten müssen, um das beste Produkt zu machen“, sagt Usai. „Zum Beispiel machen wir Cremes nicht aus Pulver, sondern selbst mit frischen Eiern und frischer Vanille.“ Konservierungsstoffe seien tabu.

Hinter der Theke geht es in die Backstube, wo zwei Backöfen und acht Kühlschränke stehen. „In Deutschland braucht es ein separates Sahnezimmer. In Italien nicht, aber hier sind die Backöfen in einem anderen Zimmer“, erklärt Usai. Die wichtigsten Arbeitsgeräte sind zwei Teigknetmaschinen und eine Teig­ausrollmaschine. „Sonst machen wir alles mit den Händen. Die Hände sind das Wichtigste in der Küche“, sagt Orsini. Die Beiden bieten auf Bestellung auch Büfett und Catering an. Besonders ihre Hochzeitstorten erfreuen sich großer Beliebtheit und die Kunden kommen längst aus dem überregionalen Raum, aus Waldshut, Grenzach-Wyhlen, Basel, Zürich und Bern. „Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind“, sagt Usai.