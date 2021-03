Schwörstadt vor 4 Stunden

Kleintransporter kollidiert mit Gartenmauser – Fahrer wehrt sich gegen Alkoholtests

Mit einem Kleintransporter ist am frühen Mittwochmorgen ein stark betrunkener Fahrer gegen eine Gartenmauer in Schwörstadt gefahren. Der Fahrer verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle des Polizeireviers.