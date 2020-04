von sk

Schwörstadt hat auf die aktualisierte Corona-Verordnung des Landes reagiert. Bis 3. Mai bleiben alle gemeindeeigenen Einrichtungen, Spiel- und Bolzplätze gesperrt. Für die Öffnung der Schulen ab 4. Mai warte man auf genaue Angaben des Kultusministeriums. Im Hintergrund liefen Vorbereitungen für Hygienekonzepte, so Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat in einer Pressemitteilung.

Kleine und mittlere Geschäfte dürften am Montag wieder öffnen. Da dies bedeutet, dass mehr Eltern zur Arbeit gehen, werde wohl die Notbetreuung für Kinder ausgeweitet. Trautwein-Domschat appelliert an die Bürger, durchzuhalten und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Das Tragen eines Alltags-Mundschutzes hält sie für sinnvoll. Sie bittet darum, die örtliche Gastronomie, für die keine Lockerung in Sicht ist, zu unterstützen. Dass die Bürgermeisterin das auch selbst tut, zeigt ihr Facebook-Profil mit Bildern von abgeholten Speisen.