von Rolf Reißmann

Im Herbst werden die neuen Kindergartenräume in der Schule bezogen, dann kann es auch eine bisher nicht mögliche neue Form der Zusammenarbeit geben. Da in absehbarer Zeit bei weitem nicht alle Räume für den Unterricht an der Grundschule benötigt werden, können frei stehende Zimmer gemeinsam für Vorschul- und Schulkinder genutzt werden.

Der Gemeinderat hörte sich am Donnerstag das Konzept für das Bildungshaus an. Martina Benedek, Kindergartenleiterin, und Björn Tscharntke, Schulleiter, stellten ihre bisherigen Überlegungen dazu vor. Selbstverständlich, so hob Tscharntke hervor, bleiben sowohl Kindergarten als auch Schule inhaltlich und organisatorisch eigenständig. Aber ausgehend davon, dass die kleinen Kinder eines Tages in die Schule gehen werden und sich jetzt schon Gemeinsamkeiten anbieten, sollten diese auch genutzt werden.

„Mädchen und Jungen aus den dritten und vierten Klassen können lesen und tragen dies auch gern vor, warum also sollten sie nicht den Kleineren, die gerne Märchen und Geschichten hören, nicht vorlesen?“ fragte er. Auch könne er sich vorstellen, dass in einem Raum mit einem Podium eine kleine Bühne geschaffen werde, auf der Theater gespielt werden kann, vielleicht sogar gemeinsam.

Chance als Modellprogramm des Landes

Noch ist dieses Konzept nicht bis ins Detail ausformuliert, das ergebe sich schließlich im Ablauf, meinte Martina Benedek, aber die Chance, ins Modellprogramm des Landes zu gelangen, sollte unbedingt genutzt werden.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat hatte bereits in ihrer Einführung auf die Bildungsoffensive in Baden-Württemberg hingewiesen. Gesucht sind 20 Orte, in denen Modellprojekte für die Kooperation zwischen Kindergärten und Schulen belebt werden können. Schwörstadt hat sich dafür beworben. Damit sind Fördermittel verbunden.

Wie Benedek erläuterte, können pro Projekt ein Manager und ein Fachberater angestellt werden, um optimale Formen der Kooperation je nach örtlichen Bedingungen zu finden. Zwei Jahre lang soll die Förderung laufen, beginnend ab Sommer diese Jahres. Björn Tscharntke sagte zu, dass für den Kindergarten selbstverständlich alle Räume dann zur Verfügung stehen, wenn sie nicht für den Unterricht benötigt werden, auch die Sporthalle.

Die Gemeinderäte erkundigten sich nach vielen Einzelheiten. Doris Schütz fragte nach möglicher Konkurrenz zwischen den dann drei Kindergartenstandorten. Dies sei ganz beistimmt nicht das Ziel, es sei sogar vorgesehen, dass die Gruppen aus Dossenbach und dem katholischen Kindergarten Schwörstadt zu besonderen Veranstaltungen auch ins Schulgebäude kommen können. Anderseits, so erklärte Benedek, orientieren sich viele Eltern an der Nähe zur Wohnung bei der Wahl des Kindergartens.

Zwei Gruppen für Kinder über drei Jahre ziehen ins Schulgebäude ein, die Besetzung der beiden anderen Kindergärten bleibt wie bisher. Frank Lückfeldt erkundigte sich nach der Auswahl der beiden zusätzlichen Fachleute, diese sei durch die Kindergartenleitung selbst möglich. „Das Kinderbildungszentrum passt wunderbar in die Ausgestaltung unseres Gemeindeentwicklungskonzeptes,“ meinte die Bürgermeisterin. „Deshalb haben wir rechtzeitig unser Interesse als Modellstandort bekundet, außerdem entspricht es der Sozialstrategie des Landkreises Lörrach.“ Die Gemeinderäte nahmen die Information zustimmend zur Kenntnis.