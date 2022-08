von Helmut Kohler

Gleich am ersten Tag der Sommerferien haben 15 Kinder von acht bis zwölf Jahren am ersten Programmpunkt des Sommerferienprogramms der Gemeinde Schwörstadt teilgenommen. Unter dem Motto „Wo kommt der Honig her? – Von der Wabe ins Glas“ trafen sich die Kinder mit den beiden langjährigen Schwörstädter Imkern Klaus Vogt und Robert Keser, beide Mitglieder im Imkerverein Bad Säckingen, im kleinen Saal der Turn- und Festhalle Schwörstadt.

Die beiden Imker zeigten den Kindern zunächst einen 30-minütigen Film über das Leben der Bienen vom Frühjahr bis zum Herbst. Danach ging es an den praktischen Teil. Robert Keser hatte extra einige Tage zuvor am Kulturdenkmal Heidenstein in der Römerstraße ein Bienenvolk aufgestellt, das die mit Schutzausrüstung gesicherten Kinder besuchen durften. Dort konnten die Nachwuchsimker, ausgestattet mit Schutzkleidung, miterleben und mithelfen, Honigwaben aus dem Bienenstock zu entnehmen. Als eine Aufbgabe für die Kinder musste die Königin mit ihrer „gelben Krone“ – einer Markierung auf dem Rücken – gefunden werden. Die besonders Mutigen nahmen die Bienen sogar in die Hand – es waren schließlich auch Drohnen, die nicht stechen können.

Mit den Honigwaben ging es dann zurück in den kleinen Saal der Turn- und Festhalle. In einem ersten Schritt wurden die Honigwaben von ihrem Deckelwachs befreit, damit sie geschleudert werden konnten. Nach anfänglicher Skepsis wurde es von den Kindern als leckerer Kaugummiersatz entdeckt. Die vom Wachs befreiten Honigwaben kamen dann in die Honigschleuder. Durch einen Ausgießer am Boden der Schleuder floss der Honig dann durch einen Grob- und Feinfilter in eine Wanne. Alle Kinder durften dabei mit Hand anlegen und helfen. Nach diesen Arbeitsschritten durften die kleinen Teilnehmer den frisch geschleuderten Honig auf Broten probieren. Nach einer Fragerunde und Erläuterungen der beiden Imker, konnten sich alle Kinder an der Honigkanne ein Glas mit frisch geschleudertem Honig abfüllen – ganz nach dem Motto „Von der Wabe ins Glas“.