von Rolf Reißmann

Mit 31 Alarmen war 2021 für die Feuerwehr Schwörstadt das Jahr mit den zweitmeisten Einsätzen. Darunter war auch ein Großbrand, bei dem die Schwörstädter den Kameraden in Rheinfelden zu Hilfe eilten. Insgesamt aber bestanden die meisten Einsätze wie schon in den Vorjahren aus Hilfeleistungen verschiedener Art.

Der Tag mit den meisten Einsätzen war der 15. Januar. Nach dichtem Schneetreiben war die Feuerwehr an neun Einsatzstellen gefragt. Im Laufe des Jahres konnten acht Menschen und eine Katze gerettet werden. Ein Mensch kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Gleich dreimal war die Feuerwehrabteilung mit alarmiert worden, weil Personen im Rhein in Lebensgefahr gerieten. Dabei arbeiteten die Feuerwehrleute mit ihren Kameraden aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen zusammen. Zu den Hilfeleistungen zählten Einsätze bei Wassernot, zur Beseitigung von Ölspuren und elf technische Hilfen.

Noch immer unter Corona-Einschränkungen kamen die Kameraden zu zwölf Übungen zusammen. Intensiv war die Teilnahme an Weiterbildungen, einige erfolgten online, aber viele auch in Präsenz. Dabei ging es unter anderem um Einsätze auf Bahnanlagen, Hochwasser- und Starkregenereignisse sowie um Risiken der Elektromobilität.

Erfreulich ist die Entwicklung bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Zwar traten sieben Kinder aus, aber zehn kamen neu hinzu. Der Schnuppertag im September vorigen Jahres erwies sich als Erfolg. „Wichtig ist dabei, dass wir genügend engagierte Kameraden haben, die sich mit viel Aufwand der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen widmen“, lobte Kommandant Daniel Ebi. „Denn nur damit ist langfristig der Nachwuchs für die Einsatzabteilung zu sichern.“

Die bedeutendste Neuanschaffung war ein neuer Gerätewagen. Dieses in Containertechnologie und mit Ladebordwand ausgestattete Fahrzeug kann bedarfsgerecht für die jeweiligen Einsätze ausgerüstet werden und löste ein mehr als 25 Jahre altes Auto ab.

Gleich zwei Wechsel ergab die Hauptversammlung der Feuerwehr Schwörstadt: Paul Burkard hatte bereits Ende des vorigen Jahres sein Amt als Kassierer altersbedingt abgegeben, erstattete aber noch den Kassenbericht für 2021. Insgesamt 37 Jahre lange übte er diese Funktion aus. Neuer Kassenwart ist seit Jahresbeginn Daniel Philipp. In der Altersabteilung bat Siegfried Keser nach 26 Jahren um Ablösung, Jörg Schmidt wurde als neuer Obmann gewählt.

Die Feuerwehr Schwörstadt hat in der Einsatzabteilung 27 Kameraden und zwei Kameradinnen; in der Kinder- und Jugendgruppe 13 Jungen und sieben Mädchen; in der Altersabteilung 13 Kameraden. Kommandant ist Daniel Ebi.