von Dora Schöls

Einen deutlichen Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmen zeigt das Ergebnis der Bundestagswahl in Schwörstadt: Bei den Erststimmen landet die CDU mit Direktkandidatin Diana Stöcker, Rheinfeldens Bürgermeisterin, mit knapp 30 Prozent deutlich vorne – bei den Zweitstimmen verliert die CDU jedoch deutlich und landet auf Platz zwei hinter der SPD. Die Grünen und die AfD halten ihr Ergebnis von 2017 ungefähr, die FDP legt leicht zu.

Schwörstadt Ergebnisse Bundestagswahl: So hat Schwörstadt gewählt – SPD stärkste Partei Das könnte Sie auch interessieren

Der Wahlsonntag verlief gut, in den Wahllokalen war es ruhig, sagt Christine Trautwein-Domschat am Abend. „Die Leute sind an die Corona-Regeln inzwischen gewöhnt.“ 76,4 Prozent der 1781 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, das sind etwas weniger als 2017 (77,3 Prozent), aber Trautwein-Domschat freut sich über die hohe Wahlbeteiligung. 653 Wähler stimmten per Briefwahl ab. Das werde immer beliebter, sagt Trautwein-Domschat: „Vor Ort in der Wahlkabine sind viele doch aufgeregt.“

CDU-Mitglied: „Mit Ergebnis bin ich nicht zufrieden“

Das Ergebnis will die Bürgermeisterin hingegen nicht weiter kommentieren. „Man wählt lokal, man wählt die Menschen, die man kennt“, sagt sie. Die CDU liegt bei den Erststimmen mit Direktkandidatin Stöcker bei knapp 30 Prozent, bei den Zweitstimmen kommt sie nur auf 24,8 Prozent – 2017 waren es noch 38 Prozent. „Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden“, sagt Harald Ebner vom Ortsverband.

„Damit liegt die CDU im Bundestrend.“ Gründe sieht Ebner in der Maskenaffäre des Frühjahrs, aber auch im Spitzenkandidaten Armin Laschet: „Da wurde viel von der Partei auf den Menschen projiziert, dabei wählen wir doch eine Partei, nicht den Menschen.“ Insgesamt sei das Ergebnis aber „erträglich – es hätte schlimmer kommen können“.

Kreis Lörrach Die CDU verteidigt das Direktmandat im Wahlkreis Lörrach-Müllheim Das könnte Sie auch interessieren

Auf Platz eins bei den Zweitstimmen liegt in Schwörstadt mit 27,3 Prozent die SPD, die 2017 nur auf 18,7 Prozent kam. Direktkandidat Takis Mehmet Ali holte bei den Erststimmen 21 Prozent. Den dritten Platz belegen mit 14,5 Prozent die Grünen, 17,3 Prozent wählten den Kandidaten Gerhard Zickenheiner.

Grüne verlieren Stimmen

Harald Ebner, der auch als Wahlhelfer bei der Auszählung dabei war, sagt, viele hätten Erst- und Zweitstimme auf SPD und Grüne verteilt. Im Vergleich zu 2017 haben die Grünen jedoch, anders als im Bundestrend, eher Stimmen verloren, damals holten sie 15,2 Prozent. „In Schwörstadt haben die Grünen keinen guten Ruf“, sagt Ebner. Die Wahrnehmung sei in Städten vielleicht anders als auf dem Land, mutmaßt Bürgermeisterin Trautwein-Domschat.

Rheinfelden Deutlicher Vorsprung für Diana Stöcker in Rheinfelden: CDU-Bürgermeisterin nutzt ihren Heimvorteil Das könnte Sie auch interessieren

Die FDP landet mit 12,5 Prozent auf Platz vier, kann sich im Vergleich zu 2017 aber verbessern, damals wählten 10,8 Prozent die Liberalen. Die AfD hingegen bleibt mit knapp zehn Prozent bei Erst- und Zweitstimmen auf dem gleichen Niveau wie 2017. „Die AfD ist auch in Schwörstadt vertreten“, konstatiert Trautwein-Domschat. Ebner findet das „schade, aber dann ist das eben so“. Immerhin liege die AfD noch unter dem Bundestrend, jedenfalls nach den ersten Hochrechnungen.