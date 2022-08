von Rolf Reißmann

Der Mittwoch der vergangenen Woche war in Dossenbach ein regelrechter Festtag sowohl für die politische als auch für die evangelische Kirchengemeinde. Markus Müller, Kuratoriumsmitglied der Deutschen Denkmalstiftung in Baden-Württemberg, überbrachte eine Förderzusage von 50.000 Euro für die Sanierung der Orgel. Die Gesamtkosten für ihre dringend erforderliche Instandsetzung werden derzeit mit rund 200.000 Euro kalkuliert. Dieses Geld muss die Gemeinde aufbringen, denn die Eigentumsverhältnisse sind in Dossenbach anders als andernorts.

Als 1851 ein Dorfbrand in Dossenbach auch die Kirche zerstört hat, strebten die Einwohner an, möglichst schnell wieder ein Gotteshaus zu errichten. Um nicht erst auf Geldgeber warten zu müssen, legten sie ihr Vermögen zusammen. Bereits 1857 konnte die neue Kirche eingeweiht werden. Allerdings nur das Gebäude, etliches Zubehör fehlte noch, auch eine Orgel.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat und Markus Müller bei der Unterzeichnung des Förderdokuments. | Bild: Rolf Reißmann

Als Erbauer für ein solches Instrument konnte der Freiburger Orgelbauer Fridolin Merklin gewonnen. Im Jahre 1862 wurde dann ein Vertrag geschlossen, in dem die Zahlung von 1790 Florin für den Handwerker vereinbart wurden. Demzufolge gehört die Orgel heute der politischen Gemeinde und muss von ihr erhalten werden. Nach diversen Unterlagen wurde die Orgel noch im selben Jahr fertig gestellt. Dieses Instrument war das erste, das Fridolin Merklin baute, es blieb aber auch die einzige vollständig unter seiner Leitung errichtete Orgel.

Markus Müller begründete, warum die Förderung der Denkmalstiftung Baden-Württemberg doch recht großzügig ausgefallen ist. „Diese Orgel entstand als Bürgerinstrument, sie ist in ihrer Konstruktion selten, vielleicht sogar einmalig und deshalb unbedingt erhaltenswert“, sagte er. „Für die Entscheidung, dass die Stiftung einen großen Betrag beisteuert, trug auch die Bereitschaft der Bevölkerung und zahlreicher Spender aus Schwörstadt und Umgebung bei, die Sanierung finanziell zu unterstützen. Dies bestätigt das breite öffentliche Interesse daran, diese einmalige Merklin-Orgel unbedingt zu erhalten.“

Liane Klingler, Vorsitzende des Kirchengemeinderates und seit 2001 Organistin, bezeichnete sie als liebenswertes Dorfinstrument. Obwohl bisher rund 125.000 Euro an Spenden und Förderungen eingegangen sind, reicht dieser Betrag noch nicht aus. Die Gemeinde kann angesichts sehr dringender Investitionen in die Infrastruktur selbst keinen großen Anteil zur Orgelsanierung beitragen. So sind auch weiterhin Spender gesucht, sowohl Firmen und Institutionen als auch private.