von Petra Wunderle

In der Schneckenstadt hat der Schwörstädter Schneckenball am Freitagabend Tradition. Pandemiebedingt ging 2021 gar nichts, am Freitag war aufgrund der gelockerten Maßnahmen immerhin ein närrischer Abend in der Pizzeria „Monte d‘ Oro“ angesagt. Da wurde zwar nicht das gewohnte Programm geboten, aber immerhin ein privates, schönes Treffen, ganz nach dem Motto „Larifari“.

Schwörstadt Endlich wieder Fasnacht: Die Narren erobern das Schwörstadter Rathaus Das könnte Sie auch interessieren

Oberschneck Jürgen Zwigart lud ein und der harte „Schneckenkern“ ließ sich nicht lange bitten. Die Familien Andree, Naujoks, Probst, Echtle, Burkhart, Käfer, Koch und noch mehr, trafen sich zum lustigen Zusammensein. Alle erschienen im närrischen Outfit. „Wir wären froh, könnten wir endlich wieder normal Fasnacht machen“, so der einhellige Wunsch. Trotz allem: Es lief nicht schlecht am Freitagabend.

Kinder malen lustige Bilder

Fast ununterbrochen klingelte das Handy des Oberschnecks: Per Whatsapp kam ein lustiges Bild nach dem anderen herein. „Wir haben den Narrensamen zum digitalen Mitmachwettbewerb eingeladen“, erläuterte Jürgen Zwigart. Die Idee hatte Zeremonienschneck Franziska Echtle. Die Kinder konnten Fotos von sich im Kostüm schicken. Heute, am Rosenmontag, ist die Prämierung, digital versteht sich. „Die Geschenke bringen wir persönlich bei den Kindern vorbei“, so Zwigart.

Hochrhein/Südschwarzwald Narri-Narro! So feiert der Hochrhein Fasnacht: Umzug bleibt auf Schweizer Seite Das könnte Sie auch interessieren

Um den Narrensamen kümmern sich die Schnecken auch selbst: Freitagmorgen war ein Schneckenmitglied Vater einer Tochter geworden. „Wieder ä Schneck mehr“, gab Ursel Naujoks ihrer Freude Ausdruck.