von Rolf Reißmann

Die Kirche St. Clemens und St. Urban ist die jüngste in Schwörstadt. Dass das Gotteshaus derzeit so sauber aussieht, liegt auch an der jüngsten Turmrenovierung, die gerade mal vier Jahre her ist. Aber der Reihe nach, beginnen wir mit der Historie.

Geschichte: Die älteste Kirche in Schwörstadt stand oben auf dem heutigen Friedhof. 1616 wurde an gleicher Stelle ein Neubau geweiht. Dieser wird als schmuckloses Langhaus beschrieben, ergänzt durch einen vierstöckigen Glockenturm. Aber ihr Zustand ließ wohl über viele Jahre zu wünschen übrig, mehrfache Reparaturen führten nicht zu grundlegenden Verbesserungen der Mängel. Daher fiel 1849 die Entscheidung zum kompletten Neubau.

Bereits die Patrone der 1616 geweihten Kirche waren Clemens und Urban. Als 1853 das neue Gotteshaus der katholischen Pfarrgemeinde geweiht wurde, erhielt auch dieses den Namen der beiden Heiligen St. Clemens und St. Urban. Architektur: Die Pläne hatte Bauinspektor Bayer aus Waldshut erarbeitet. Für die heutige Zeit kaum vorstellbar, wurde die Kirche dann in nur vier Jahren im klassizistischen Stil in der Ortsmitte errichtet. Ganz bewusst hatte die Gemeinde den neuen Platz gewählt, denn vor allem im Winter war der Weg hinauf auf den Friedhofshügel für viele Einwohner sehr beschwerlich gewesen. Am 13. Januar 1853 wurde das Gotteshaus geweiht. Vollständig ausgestattet war die Kirche allerdings damals noch nicht. So kamen der Seitenaltar erst 1864 und der Hochaltar 1888 dazu. Angefertigt hatte die Altäre die Kunstwerkstatt Marmon in Sigmaringen. Der Kreuzweg entstand bis 1867, gemalt von Ludwig Vollmar. Vollständig ausgemalt wurde die Kirche 1883.

In ihrer Form entspricht das Gebäude den üblichen Ordnungen: Ein großes Langhaus, dem sich ein fast quadratischer Chor anschließt. Die innere Gliederung in Mittel- und Seitenschiffe erfolgt durch zwei Reihen von jeweils vier mächtigen Pfeilern.

Typische Elemente des Klassizismus, wie sie auch vom berühmten Berliner Baumeister Friedrich Schinkel eingesetzt wurden, sind auch hier erkennbar: große Flächen an den Fronten, verziert mit kleinen Details. Wegen der Verwendung solch einfacher Zierelemente wird der Klassizismus auch als antikisierende Stilrichtung bewertet und als klarer Gegensatz zum überschwänglichen Barock. Vorgesetzte Vierecke finden sich unter der Traufe und an den Zwischendecken des Turms. Innen sieht man als oberen Abschluss der Wände von Seiten- und Mittelschiffen angesetzte Dreiecke. Allesamt sind es kleine, aber auffällige Details, die die Kirche aufweist.

Besonderheiten: Heute erscheint die Kirche hell und in einem guten Zustand. Die letzte große Renovierung veränderte in den frühen 1960er Jahren erstmals das Aussehen. In jenen Jahren wurden auch die neuen Glasfenster eingesetzt, die von Benedikt Schaufelberger aus Kappel bei Freiburg gestalteten Entwürfe sind zeitlos modern. Durch Verwendung vieler heller Glasteile lassen sie viel Licht ins Innere. Besonders gut sind die Lichteffekte am frühen Nachmittag zu sehen, wenn die Sonne direkt die Südwand anstrahlt, dann erglühen die Fenster regelrecht. Auffällig im Mittelschiff ist der große Kronleuchter aus Messing, besetzt mit farbigen Glasteilen.

Noch einmal veränderte die Kirche ihr Aussehen 2006. Damals schuf nach vielen Beratungen mit der Pfarrgemeinde der Holzschnitzer Andreas Steigerwald den neuen Altar, den Ambo und das dominante Kreuz an der Chorrückwand, gestaltet als Lebensbaum. Beim Blick nach oben im Chor fällt das recht modern erscheinende Deckengemälde über dem Altar auf. Ins Kreuz sind die Symbole der vier Evangelisten eingeordnet. Obwohl nur in Mittelgrau gehalten, hebt sich die Chordecke dennoch markant von den übrigen hellgrauen Decken- und Wandflächen ab.

