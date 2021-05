von sk

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat die Projektliste für das zehnte Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes gebilligt. Demnach kommen 40.000 Euro der Reparatur der Fridolin-Merklin-Orgel in Dossenbach zugute, teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter mit. „Das ist eine gute Investition in die Pflege unserer südbadischen Kulturlandschaft“, schreibt sie.

Einzigartiges Instrument

Die Dossenbacher Pelagiuskirche besitze eine einzigartige Orgel des berühmten Orgelbauern Fridolin Merklin, die es zu erhalten gelte, hält Schwarzelühr-Sutter fest. Die Orgel muss instandgesetzt werden, was wohl insgesamt rund 200 000 Euro kosten wird. Mit dem Denkmalschutz-Sonderprogramm unterstützt der Bund dringende Sanierungsarbeiten an kulturell bedeutsamen Denkmälern und historischen Orgeln in ganz Deutschland. Dafür sind in diesem Jahr Mittel in Höhe von 70 Millionen Euro vorgesehen.

Auch Christian Natterer (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim, freut sich über die Entscheidung. Natterer hatte sich in einem Schreiben an Staatsministerin Monika Grütters für die Förderung eingesetzt, wie er in einer Pressemitteilung bekannt gibt. „Ich freue mich für die Gemeinde Schwörstadt. Unser politischer Einsatz hat sich gelohnt. Die Bundesmittel werden hoffentlich den entscheidenden Beitrag zur Sanierung der Fridolin-Merklin-Orgel leisten können.“