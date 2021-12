von Rolf Reißmann

Corona war 2021 allgegenwärtig, auch in Schwörstadt. Der Ausfall beliebter Zusammenkünfte zog sich durch das gesamte Jahr, in dem die Gemeinde aber die Substanz mehrerer Einrichtungen wie der Hallen und der Schule verbesserte. Ein Rückblick.

Die Fasnacht litt unter der Pandemie. Nur in überaus kleiner Besetzung konnte in diesem Jahr die Schlüsselübergabe erfolgen, doch ganz drauf verzichten wollten die Schwörstädter Narren nicht. Auch die großen Konzerte der beiden Musikvereine entfielen, doch im Herbst konnten in Dossenbach und Schwörstadt die Musikfreunde Freiluftauftritte ihrer Orchester erleben. Wie eine Erlösung wurden diese Konzerte an sonnigen Sonntagen dankbar angenommen.

Die Narren aus Schwörstadt und Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat haben sich immerhin nicht ganz verdrießen lassen an Fasnacht 2021. | Bild: Rolf Reißmann

Nicht geruht hat die Kommunalpolitik. Zwar tagte der Gemeinderat statt in seinem angestammten Quartier im Rathaus weiterhin in der großen Festhalle, doch das war nur eine Formsache. Die Zahl und Bedeutung der kommunalpolitischen Themen blieben gleich. Zu den Beschlüssen dieses Jahres gehören unter anderem die umfangreichen Tiefbauarbeiten in der Dossenbacher Talstraße, wo die Abwasserleitung erneuert und neue Datenleitungen in den Boden eingebracht werden.