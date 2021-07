von Sophia Kaiser

Fast 40 Jahre lang war es im Einsatz, jetzt hat es ausgedient: Das Löschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Schwörstadt mit dem Baujahr 1982 geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Pumpe macht schlapp

Auf den ersten Blick erscheint das Fahrzeug noch gut in Schuss. Was schwächelt, verbirgt sich im Inneren: die Technik. Vor allem die Pumpe mache bei dem alten Fahrzeug schlapp, erklärt Abteilungskommandant Daniel Ebi. Das Löschgruppenfahrzeug vom Hersteller Magirus Deutz, das noch keine Servolenkung besitzt, ist bei allen Einsätzen dabei. Während es bei Unfällen zum Sichern der Unfallstelle und Transport der Mannschaft genutzt wird, versorgt es die Feuerwehr bei Bränden mit Löschwasser. Denn das zweite Fahrzeug der Feuerwehr, der „fahrende Werkzeugkasten“, wie Ebi es nennt, kann mit seinem 2000-Liter-Tank nur die ersten Minuten eines Brandes überbrücken. Dann braucht es Wassernachschub.

Pumpentechnik veraltet

Wegen der schlechten Wasserversorgung in Schwörstadt wird das Wasser hier nicht von Hydranten gezogen, sondern mit dem Löschfahrzeug vom Rhein her befördert. Auch wenn das Fahrzeug nur 600 Meter Schlauch besitzt, kann man damit einen relativ großen Bereich abdecken. Vor allem die Pumpentechnik ist in die Jahre gekommen. So wird die Pumpe mit ihren 120 Kilo aktuell am Rhein aus dem Fahrzeug gewuchtet, die Rollschläuche zusammengesteckt und zur zweiten Pumpe des Fahrzeugs verlegt. Ist der Strom an der hinteren Pumpe nicht ausreichend, muss per Hand gekurbelt werden und auch bei der Vorderpumpe im Fahrzeug, die vom Motor angetrieben wird, ist Fingerspitzengefühl bei der Bedienung gefragt. Dazu kommt der Druckverlust durch Höhenunterschiede oder die verlegten Meter an Schlauch.

Auch für Ölunfälle gerüstet

Mit dem neuen, bereits bestellten Fahrzeug soll das alles besser werden. Im Gegensatz zum ausrangierten Fahrzeug wird der Neuzugang ein Gerätewagen sein, dessen Aufbau dem eines Lastwagens mit Ladefläche samt Rollcontainern gleicht. Vier davon sind mit Schläuchen ausgestattet, die zwei anderen mit Pumpen. „Ich freue mich auf das neue Fahrzeug. Es ist einfach praktisch, dass man es flexibel anpassen kann. Also je nachdem welcher Einsatz ansteht, kann so zum Beispiel ein Extra-Container mit Ölbindemittel transportiert werden“, sagt Ebi. Auch für Ölunfälle oder Wasserschäden ist das neue Fahrzeug so gerüstet. 2000 Meter lang sind die Schläuche verlegbar, so erreicht die Feuerwehr mit nur zwei Schläuchen einen Tausend-Meter-Radius mit weniger Druckverlust. Auch das Wasserpumpen wird automatischer ablaufen.

Die ganze neue Technik ist jedoch nicht günstig. Schon seit knapp fünf Jahren wird die Anschaffung geplant. Durch den langen Zeitraum ist der Preis auf knapp 362.000 Euro angestiegen. 110.000 Euro sollen über Spenden zusammenkommen. „Die Technik wird immer besser und deshalb auch alles immer teurer“, erklärt Ebi. Anders als beim alten Löschgruppenfahrzeug wurden für das neue Fahrzeug das Fahrgestell, die Beladung und auch der Bau von verschiedenen Firmen betreut. Zusammengebaut wird alles in Rendsburg bei Kiel.

Schulung für neue Geräte

In einem ersten Termin wird Ebi den Rohbau des Fahrzeuges anschauen und prüfen, ob alle Fahrzeugteile zusammenpassen und mit dem geplanten Design übereinstimmen. Denn beim Aufbau konnte die Feuerwehr flexibel den Aufbau des Fahrzeuges planen. Wo kommt welche Technik hin, welche Ausstattung soll das Fahrzeug haben? All diese Fragen wurden im ersten Prozess zusammen mit der Firma geplant. Ende Juli wird das Fahrzeug dann abgeholt, inklusive einer Schulung für die neuen Geräte. Dann heißt es die knapp 1000 Kilometer zurück nach Schwörstadt zu bewältigen. Beim alten Löschgruppenfahrzeug lief die Beschaffung anders ab, denn das Fahrzeug gehörte dem Bund. Im Katastrophenschutz wurde es mit vielen baugleichen Fahrzeugen in Deutschland verteilt. Auch Budgets für Reparaturen oder sonstige Ausgaben wurden verteilt. Vor etwa sechs Jahren erneuerte der Bund diese Katastrophenschutz-Fahrzeuge und stieß die alten ab. „Die Gemeinde Schwörstadt konnte das Fahrzeug damals sehr günstig übernehmen“, sagt Daniel Ebi. Wenn das neue Fahrzeug da ist, soll das ausrangierte Löschfahrzeug verkauft werden. Auch private Abnehmer kommen in Frage.