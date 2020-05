Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen zu zwei exhibitionistischen Handlungen. Die eine soll sich am Mittwoch im Zug ereignet haben. Gegen 7 Uhr hat sich laut Zeugenaussage in der Regionalbahn 17235 (Abfahrt Basel Badischer Bahnhof um 6.43 Uhr, Abfahrt Rheinfelden um 6.58 Uhr) zwischen Rheinfelden und Schwörstadt ein Mann zu zwei unbekannten Mädchen gesetzt und sich vor ihnen entblößt. Der Täter habe den Zug am Haltepunkt Wehr-Brennet verlassen. Es soll sich um einen auffällig kleinen und korpulenten Mann mit kurzen blonden Haaren handeln. Die Bundespolizei bittet die geschädigten Frauen, sich zu melden. Weiterhin sucht sie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder auch Hinweise zum Täter geben können. Ebenso sollen sich Personen, die in der Vergangenheit im Zug zwischen Basel und Waldshut Opfer einer exhibitionistischen Handlung oder sexuellen Belästigung geworden sind, bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 07628/805 90 melden.

Am Donnerstagabend soll zudem ein mutmaßlicher Exhibitionist im Ortsteil Wyhlen der Gemeinde Granzach-Wyhlen unterwegs gewesen sein. Gegen 18.30 Uhr habe sich der Unbekannte auf einem Schotterweg im Bereich des Wasserkraftwerks gegenüber zwei Frauen gezeigt, teilt die Polizei mit. Sie waren vor der Eisenbahnbrücke auf den Feldweg abgebogen und diesem bergwärts gefolgt, als sie an einer Ruhebank auf den Mann trafen. Dieser soll sich die Hosen herunter gezogen und sich an sein Geschlechtsteil gefasst haben. Als sich eine der Frauen lautstark beschwerte, sei er mit seinem Rennrad in Richtung Siedlung davongefahren. Der Tatverdächtigen soll etwa 60 bis 70 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Er sei mit einem rot-weiß-schwarzen Fahrradhelm, einem roten Fahrradtrikot, einer schwarzen Radlerhose und einer Sonnenbrille bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 07761/93 45 00 entgegen.