von Heinz Vollmar

Mit einem dreifachen „Narri, Narro, die Schnecke sin do“ stimmte Oberschneck Jürgen Zwigart von der Narrenzunft Schwörstädter Schnecken auf die kommende Fasnachtskampagne ein. Ob die Fasnacht jedoch überhaupt stattfinden kann und wie diese aufgrund der Corona-Pandemie, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Bühne gehen kann, ist nach wie vor ungewiss.

Zuversichtlich sind die Schwörstädter Schnecken aber dennoch, denn es deutet einiges darauf hin, dass zumindest „geschlossene Veranstaltungen“ unter Einhaltung der jeweiligen Corona-Regeln stattfinden können. Bei der Mitgliederversammlung bestätigte dies auch Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. Die Straßenfasnacht oder auch Guggebälle und ähnliche Veranstaltungen werden aber vermutlich nicht stattfinden, so die Bürgermeisterin. Kräftig zu üben und zu proben rief Christine Trautwein-Domschat indes die Schwörstädter Narren in Bezug auf den Zunftabend auf. Dieser wird aller Voraussicht nach stattfinden, ebenso die Proklamation der Fasnachtskampagne am 11. November im Sportheim, wie Oberschneck Jürgen Zwigart verkündete. Bei diesem Anlass soll dann auch das Motto für die Fasnacht verkündet werden.

Das große Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) wird in Schwörstadt entgegen den Planungen für das kommende Jahr jedoch erst im Jahr 2024 stattfinden. Dann wird in Schwörstadt auch das 65-jährige Bestehen der Schwörstädter Schnecken gefeiert.

Fraglich ist derzeit auch, ob der Schneckenball am 25. Februar 2022 stattfinden kann, wie Jürgen Zwigart mitteilte. Den Narrenbaum will man jedoch am ersten Faiße auf jeden Fall stellen, weil dies im Freien geschieht. Geplant ist darüber hinaus der Besuch der Kinder des Kindergartens am dritten Faiße.

Inwieweit ansonsten der Narrenfahrplan, so auch der Besuch auswärtiger Narrenzünfte und die entsprechenden Gegenbesuche stattfinden können, hängt von der Corona-Lage ab. Eine gemeinsame Sitzung der in der VHN zusammengeschlossenen Zünfte wird am 6. Oktober darüber befinden, was in Bezug auf die Fasnacht 2022 geplant werden kann.

Die Narrenzunft Schwörstädter Schnecken hat 53 aktive und 21 passive Mitglieder. Kontakt: Oberschneck Jürgen Zwigart, Schwörstadt und im Internet (www.narrenzunft.schwoerstadt.de).