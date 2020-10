von sk

Bei einem Unfall zwischen zwei Lastwagen ist am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 6.50 Uhr, ein Mann leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei Freiburg in einer Pressemitteilung.

Ein 62-jähriger Lastwagenfahrer fuhr auf der Hauptstraße in Schwörstadt in Richtung Rheinfelden. Hierbei geriet er auf die linke Fahrbahnseite und streifte seitlich an einem entgegenkommenden Lkw entlang. Bei dem Unfall wurde der 62-Jährige leicht verletzt.

An den Lastern entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Ein Lastwagen musste abgeschleppt werden.