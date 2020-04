Zu einem Vorfall, der sich am Dienstag um 16.15 Uhr in der Hauptstraße in Schwörstadt ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 42-jähriger Mann mit einem Farbpinsel Wasser auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Opel gespritzt. Der erschrockene Autofahrer bremste, woraufhin ein nachfolgender BMW-Fahrer auffuhr. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Im folgenden Streit zwischen den Beteiligten soll es zu Beleidigungen und möglicherweise Bedrohungen gekommen sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/740 40, sucht Zeugen.