von Sophia Kaiser

Frau Emmenecker, wann wurde der ursprüngliche Freundes- und Förderkreis der Grund- und Hauptschule in Schwörstadt gegründet?

Der Verein wurde 1998 vom damaligen Schulleiter, Paul Wenzelmann, Karin Reichert-Moser und ein paar engagierten Lehrern gegründet. Irgendwann ist der Verein leider zum Einschlafen gekommen, nachdem die Werkrealschule und auch die Hauptschule in Schwörstadt geschlossen wurden. 2015 haben engagierte Eltern den Verein wieder in die Hand genommen. Seitdem ist er wahnsinnig gewachsen, die Mitgliederzahlen haben sich fast verdreifacht. Aktuell sind wir 73 Mitglieder.

Wie sind Sie beim Verein gelandet?

Meine Kinder sind beide eigentlich noch im Kindergarten. Mein Beitritt kam dadurch, dass die Erzieherin meiner Tochter die erste Vorsitzende des Vereins war. Sie hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, auch beizutreten. 2019 hatte der Verein nach neuen Mitgliedern gesucht. Ich war schon davor beim Elternbeirat und habe mich auch schon in der Schule gern miteingebracht. Als es 2018 mit dem Betreuungsplatzmangel sehr akut war, habe ich mich zum Beispiel mit ein paar anderen Eltern zusammengeschlossen und die Interessengemeinschaft Kindergarten Dossenbach gegründet. Ich bin hier aufgewachsen und selbst in Dossenbach zum Kindergarten gegangen, deswegen war mir da das Engagement besonders wichtig.

Der Freundeskreis Seit 1998 besteht der Verein Freundes- und Förderkreis der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Schwörstadt. Mit der Umgestaltung zur reinen Grundschule und dem Umbau zum Kinderbildungszentrum, wo Kindergarten und Schule vereint sein sollen, kam es auch beim Verein zu Veränderungen. Ende November folgte die offizielle Umbenennung in Freundes- und Förderkreis Kinderbildungszentrum (KiBiZ) Schwörstadt.

Wie kam es denn jetzt zur Änderung der Satzung und zur Umbenennung des Vereins?

Als ich den Vorstand 2019 übernommen habe, habe ich die Unterlagen bekommen und gesehen, dass einiges getan werden muss. Ich schaue natürlich immer mit der rechtlichen Brille auf so etwas und habe gesehen, dass die alte Satzung keine Haftungsbeschränkung hatte und auch die Werkrealschule wurde noch erwähnt. Im Frühjahr 2021 startete die Ausschreibung der Landesregierung, dass man sich als Modellstandort für ein Kinderbildungszentrum bewerben konnte. Unser Schulleiter, Herr Tscharntke, hat die Chance ergriffen und sich auf die Förderung beworben. Die haben wir dann auch schnell genehmigt bekommen. Bei der Mitgliederversammlung haben wir dann gesagt, dass das jetzt mit der Satzungsänderung auch genau der richtige Zeitpunkt für die Anpassung des Namens ist.

Zur Person Anja Emmenecker ist 39 Jahre alt und ist in Dossenbach aufgewachsen. Nach ihrem Jurastudium in Freiburg arbeitet sie jetzt als Rechtsanwältin. Sie hat einen dreijährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter.

Anja Emmmenecker ist Vorsitzende des Freundeskreises KiBiZ in Schwörstadt. | Bild: Sophia Kaiser

Wie ist das Kinderbildungszentrum in Schwörstadt entstanden?

Der Betreuungsplatzmangel ist ein großes Problem, die Kindergärten in Dossenbach und Schwörstadt sind beide voll. Da in der Grundschule noch viel Platz ungenutzt war, hat man sich dazu entschlossen, dort jetzt einen neuen Kindergarten zu eröffnen. Das soll wahrscheinlich im kommenden Februar passieren. Dabei ist die Idee, dass der Übergang für die Kindergartenkinder in die Grundschule leichter gestaltet wird und die Kindergarten- und Grundschulkinder miteinander lernen können. Auch in anderen Orten in Deutschland gibt es solche Konzepte von Kindertagesstätten und Grundschulen an einem Ort. Es wäre auch schön, wenn wir für die Eröffnung des neuen Kindergartens im kommenden Sommer eine Feier organisieren könnten.

Zum Kinderbildungszentrum Das Modellprogramm Kinderbildungszentren Baden-Württemberg wird durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung koordiniert und durch das Kultusministerium gefördert. Aus der Modellförderung erhält die Gemeinde für 2021 und 2022 je 200.000 Euro. Schulleiter Björn Tscharntke und Kindergartenleiterin Martina Benedek bilden mit Projektleiter Helmut Hälker die Leitung des KiBiZ Schwörstadt. Die Abstimmung des Bildungsplans der Grundschule mit dem Orientierungsplan des Kindergartens ist eines der wichtigsten Ziele, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Durch die Zusammenarbeit können Kinder in ihrer individuellen Ausprägung von Anfang an in den Blick genommen werden. Im KiBiZ stehen zusätzliche Räume zur Verfügung, um die pädagogische Arbeit zu unterstützen. So gibt es ein Buchstaben- und ein Zahlenland, einen Raum für Sprachförderung, ein Experimentiercenter, einen Musik- und Rhythmik Raum, ein Atelier und mehr.

Welche Aufgaben erfüllt der Verein?

Wir unterstützen das Kinderbildungszentrum, das ja vor allem seinen pädagogischen Ansatz erfüllt. Wir haben zum Beispiel Schul-T-Shirts mit dem Schullogo gekauft, den Erstklässlern einen Schuljahresbegleiter überreicht oder Grättimänner zum Nikolaus organisiert. Wir sehen also hauptsächlich zu, dass wir Angebote bringen.

Was sind Ideen für die Zukunft?

Uns geht es vor allem um den Austausch, das Vernetzen und das Zusammenbringen. Es besteht zum Beispiel die Überlegung, ein Elterncafé in der Schule zu eröffnen. Der Bedarf nach Unterstützung in Schwörstadt ist da, es fehlt vor allem ein Anlaufpunkt für Eltern, um sich Informationen zu holen oder zu vernetzen. Durch den neuen Fokus können wir jetzt jede Familie miteinbeziehen. Das KiBiZ hat außerdem zwei Grundstücke am Rhein gepachtet, die dann als grünes Klassenzimmer genutzt werden können. Davon kann dann der katholische Kindergarten in Schwörstadt Gebrauch machen, die haben ja leider nichts Vergleichbares. Der Kindergarten in Dossenbach hat ja zum Glück sein eigenes Waldgrundstück, das ist wirklich ein Highlight der Kinder.