von Rolf Reissmann

So sind 70.000 Euro für die Instandsetzung der Verbindungsstraße nach Nordschwaben im Haushalt vorgesehen. Mit 5000 Euro soll die Sicherheit an der Landstraße in der Ortsmitte verbessert werden. Feldwege sollen unter anderem im Bereich Hollwangen und beim Mutterhof saniert werden, auch der Herwegh-Weg wird verbessert. Feste Beträge sind zur Bewirtschaftung des Bürgersaals und Sommerfesthalle eingeplant.

Die Ortsverwaltung wird Anfang 2022 wieder in ihre eigenen Räume ziehen können: Mit der Eröffnung der umgebauten Räume für die Kinderbetreuung in der Schwörstädter Schule zieht die Dossenbacher Gruppe um. Hier verbleibt dann der Kindergarten in seiner früheren Größe, also mit je einer Gruppe über und unter drei Jahren. Für den Kindergarten Dossenbach sind 223.000 Euro vorgesehen. Überlegt wird noch, ob das sogenannte „gesunde Frühstück“, das viele Eltern befürworten, eingeführt wird.

Umstellung auf LED

Die Straßenbeleuchtung wird 2022 auf LED umgestellt. Die Leuchtmittel werden dimmbar sein. In Zusammenhang mit der Verlegung der Breitbandkabel kann auch der Mühlebrunnen saniert werden, der Planentwurf sieht dafür 5000 Euro vor. Für den Baumschnitt im öffentlichen Bereich ist der gleiche Betrag vorgesehen.

Aus dem Investitionshaushalt der Gemeinde wird Dossenbach 50.000 Euro für die Sanierung der gemeindeeigenen Orgel in der evangelischen Kirche erhalten. Vor kurzem sandte der Bund die Anerkennung der Merklin-Orgel als „Kulturgut von nationaler Bedeutung“ und bestätigte damit 40.000 Euro Fördermittel. Auch vom Land ist ein Förderbetrag zu erwarten. Die Instandsetzung des historischen Instrumentes ist dringend erforderlich, allerdings müssen wohl für den Gesamtbetrag von rund 200.000 Euro auch noch Spenden zusammengetragen werden.