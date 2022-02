von Rolf Reißmann

Nach langer Vorberatung befasste sich der Ortschaftsrat Dossenbach am Montagabend mit der Endfassung des Haushaltsplanes der Gemeinde Schwörstadt für dieses Jahr. Da wiederum die meisten Sachposten in den für die gesamte Gemeinde errechneten Zahlen geplant sind, widmeten die Ortschaftsräte vor allem jenen Positionen ihre Aufmerksamkeit, die gesondert für Dossenbach ausgewiesen sind.

Schopfheim Bombenfund bei Baggerarbeiten mitten auf einem Feld Das könnte Sie auch interessieren

Da steht natürlich die Talstraße ganz vorn, die grundlegende Instandsetzung der Abwasserleitungen in diesem Straßenverlauf wird nun mit anderen Reparaturen verbunden, um die Straßendecke nicht mehrfach aufzureißen und zu schließen. So ergab erst kürzlich eine Untersuchung, dass die derzeitige Beleuchtung in der Talstraße nicht ausreichend ist, weil die Lichtkegel der Lampen nicht an einander anschließen. Da ohnehin in der Gemeinde ab diesem Jahr die Lampen auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden sollen, wird dies gleich mit in die Bauarbeiten einbezogen. Dazu ist auch die Um- oder Neusetzung von Masten verbunden. Insgesamt wird die Sanierung der Talstraße rund 400.000 Euro kosten.

Feuerwehr bekommt Uniformen erst zu Jubiläum

Feste Positionen sind wieder Betriebsführung und Erhaltung für den Bürgersaal und die Sommerfesthalle, mehr als 25.000 Euro stehen dafür im Plan. Verschoben in dieses Jahr wurde die Beschaffung der neuen Feuerwehr-Uniformen, in Dossenbach steht dies nun in Verbindung mit dem ebenfalls verschobenen Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr.

Schwörstadt Schwörstadt will vier Millionen Euro in den Erhalt der Straßen investieren Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die vor reichlich zwei Jahren eingerichtete zusätzlich Kindergartengruppe ihr neues Quartier in der Schule am Heidenstein umgezogen ist, können die Räume der Ortsverwaltung wieder für ihren eigentlichen Zweck umgerüstet werden. Dafür stehen 1000 Euro bereit. Ortsvorsteher Arndt Schönauer dankte noch einmal allen Vereinen, die mit ihrer Bereitschaft, auf die Nutzung der Räume zu verzichten, die Unterbringung des zeitweiligen Kindergartens unterstützten.

Segel für den Kindergarten

Für den Kindergarten Dossenbach sollen in diesem Jahr zwei Akustiksegel beschafft werden, um den Lärm in den Räumen zu reduzieren. Matthias Kipf hatte sich ausdrücklich nach dieser Verbesserung erkundigt. Für die Betriebsführung des Kindergartens Dossenbach stehen insgesamt 215.000 Euro bereit.

Der Musikverein Dossenbach, hier beim Dorfkonzert im November 2020, erhält wie die Gesangvereine 2400 Euro aus dem Gemeindehaushalt. | Bild: MV Dossenbach

Nicht wie gewünscht eingeplant werden kann die Sanierung der Ortsverbindungsstraße nach Nordschwaben. Zwar fordert der Ortsteil die Reparatur seit mehreren Jahren, doch dazu ist die Haushaltslage der Gemeinde zu angespannt. Kämmerin Jaqueline Dumont schlug eine reduzierte Sanierung vor, 70.000 Euro sollen aus dem Posten für Straßenreparaturen entnommen werden, um die dringlichsten Arbeiten auszuführen. Die Gesangsvereine und der Musikverein werden mit 2400 Euro aus dem Gemeindehaushalt gefördert. Unabhängig davon sind natürlich Kinder und Jugendliche aus Dossenbach in die Mitfinanzierung der beiden Musikschulen in Rheinfelden und Bad Säckingen einbezogen.

Schwörstadt Frau Trautwein-Domschat, was steht 2022 in Schwörstadt an? Das könnte Sie auch interessieren

Die Ortschaftsräte erkannten die angespannt Haushaltslage, sahen aber die Belange des Ortsteils gut bedacht, auch mit kleinen Beträgen für die Instandhaltung des historischen Wasserbehälters. Wie Ortsvorsteher Arnd Schönauer mitteilte, muss nach Erneuerung der defekten Tür nunmehr auch die Decke neu abgedichtet werden. „Dazu ist auch wieder ehrenamtliche Mithilfe erforderlich, aber in der Vergangenheit hat dies hier gut funktioniert und so werden wir einen Großteil der Arbeiten selbst mit niedrigen Sachkosten ausführen können“, sagte er.

Orgel wird renoviert

Die hohen Kosten von 200.000 Euro für die beginnende Renovierung der denkmalgeschützten Orgel in der Pelagiuskirche erschrecken zwar auf den ersten Blick, da aber der größte Teil dieses Betrags aus Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg abgedeckt und die Sanierung über mindestens zwei Jahre verlaufen wird, bleibe der Restbetrag für die Gemeinde nicht hoch. Die Orgel befindet sich seit 1867 im Besitz der Gemeinde.